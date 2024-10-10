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Уникальный формат: двухуровневые апартаменты в Новосибирске от 4,3 млн рублей

  • 10/10/2024, 13:05
Уникальный формат: двухуровневые апартаменты в Новосибирске от 4,3 млн рублей
В последнее время потенциальные покупатели новостроек рассматривают приобретение недвижимости нестандартного формата. Среди таких запросов наиболее популярны двухуровневые лоты

На новосибирском рынке недвижимости эксклюзивный вариант двухуровневых планировок представлен в проекте ГК «Расцветай» — в многофункциональном апарт-отеле «Лофт.Наука». Планировки с лестницей или вторым светом создают особую атмосферу и позволяют максимально эффективно использовать жилую площадь.

Еще несколько лет назад уникальные форматы жилья были только в высокобюджетных сегментах.  Сейчас они представлены в разных ценовых категориях и доступны широкому кругу покупателей. К примеру, стоимость двухуровнего лота в апарт-отеле «Лофт.Наука» начинается от 4,3 млн рублей*.

Уникальный формат: двухуровневые апартаменты в Новосибирске от 4,3 млн рублей

Многофункциональный апарт-отель «Лофт.Наука» аккумулирует в себе насыщенную инфраструктуру.

Апарт-отель «Лофт.Наука» расположен в 15 минутах от площади Маркса, на улице Станиславского — это проект реновации ГК «Расцветай». Исторически в этом здании располагался филиал одного из старейших издательств России — «Науки». При реновации новосибирский девелопер сохраняет индустриальный стиль здания, что сделало возможным создание настоящего лофта — с высокими пятиметровыми потолками и огромными окнами в 3,5 метра. Эти архитектурные особенности плюс антресольный этаж в каждом лоте — преимущество проекта «Лофт. Наука».

В сибирском городе с недостатком солнца огромные витражи и второй свет создают ощущение легкости и простора. Двухуровневые апартаменты — возможность для воплощения самых смелых дизайнерских решений. Этот проект будет интересен людям, ценящим свободу и неординарные решения, а сформированный имидж лофтов как модного места для жизни привлекает и уже состоявшихся бизнесменов, и молодых людей старше 25 лет.

Вертикальные лоты — универсальны. В них будет удобно как семьям с детьми, так и тем, кто живет один, представителям творческих и публичных профессий. Кроме того, грамотно воплощенная идея «наращивания» жилого пространства за счет антресоли повысит привлекательность объекта при его продаже или сдаче в аренду.

Уникальный формат: двухуровневые апартаменты в Новосибирске от 4,3 млн рублей

Лоты со вторым светом — это возможность реализовать любые дизайнерские решения и создать свое уникальное пространство.

Апарт-отель «Лофт.Наука» — многофункциональный комплекс, который аккумулирует в себе насыщенную инфраструктуру: магазины, кофейни, стильные и просторные лофты под различные бизнесы, велнес- и фитнес-студии, салоны красоты — все в минутной доступности для резидентов апарт-отеля.

На приобретение апартаментов в проекте «Лофт.Наука» от ГК «Расцветай» действуют специальные условия. Подробности — в отделах продаж ГК «Расцветай».

РасцветайОфис продаж ГК «Расцветай»:

ул. Орджоникидзе, 23
тел. +7 (383) 255-00-83
лофтнаука.рф
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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска квартиры от застройщика


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