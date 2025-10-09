Управляющий Банком Уралсиб в Новосибирске получил благодарность Поискового движения России

8 октября в Новосибирске в Гимназии № 9 имени Героя России М.Ю. Немыткина прошел Урок мужества, на котором Управляющему филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Наталье Голубевой вручили Благодарность Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Участники сводного поискового отряда «Память отечества» рассказали гостям мероприятия о результатах международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе», которая проводилась с 10 по 24 августа 2025 года на территории Барятинского района Калужской области. В экспедиции приняли участие более 600 человек — представителей поисковых организаций, общественных движений и объединений Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Белоруссии и Молдовы.

Новосибирский филиал Банка Уралсиб оказал материальную поддержку поисковому отряду Новосибирска «Память Отечества» в подготовке военно-исторической экспедиции, денежные средства пошли на приобретение продуктов питания и электрогенератор.