Рекламодателям

Управляющий Банком Уралсиб в Новосибирске получил благодарность Поискового движения России

  • 09/10/2025, 09:10
В экспедиции приняли участие более 600 человек — представителей поисковых организаций, общественных движений и объединений Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Белоруссии и Молдовы

Управляющий Банком Уралсиб в Новосибирске получил благодарность Поискового движения России8 октября в Новосибирске в Гимназии № 9 имени Героя России М.Ю. Немыткина прошел Урок мужества, на котором Управляющему филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Наталье Голубевой вручили Благодарность Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества.

Участники сводного поискового отряда «Память отечества» рассказали гостям мероприятия о результатах международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе», которая проводилась с 10 по 24 августа 2025 года на территории Барятинского района Калужской области.  В экспедиции приняли участие более 600 человек — представителей поисковых организаций, общественных движений и объединений Российской Федерации, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Белоруссии и Молдовы.

Новосибирский филиал Банка Уралсиб оказал материальную поддержку поисковому отряду Новосибирска «Память Отечества» в подготовке военно-исторической экспедиции, денежные средства пошли на приобретение продуктов питания и электрогенератор.

«Благодарность поискового движения России – это признание нашего скромного вклада в важную миссию, которую выполняет Поисковое движение России.   Нам важно быть социально значимыми партнерами в регионе, где работает Банк Уралсиб. Мы организуем или активно участвуем в целом ряде социальных и патриотических проектов и программ. Мы и в дальнейшем будет поддерживать такие инициативы», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Erid:F7NfYUJCUneTSy5sUCBJ

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Фото предоставлено рекламодателем

295

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В новосибирской гимназии № 16 капремонт завершится к началу второй четверти
9/10/25 9:15
Власть
Новосибирцы разместили более 30 тысяч резюме по рабочим специальностям
9/10/25 9:00
Бизнес Власть Общество
Артисты Новосибирска написали стихи ко дню рождения Путина
8/10/25 19:30
Общество
Новосибирский театр «Красный факел» представил публике обновленные интерьеры
8/10/25 19:00
Город Культура
Новосибирского министра промышленности Андрея Гончарова оставили под стражей
8/10/25 18:45
Бизнес Власть Право&Порядок
Красивые даты для свадьбы в октябре привлекли более 300 пар в Новосибирске
8/10/25 18:30
Общество
В Новосибирске суд разрешил расторгнуть вторую мусорную концессию
8/10/25 18:15
Бизнес Власть
Безработных новосибирцев могут обязать платить взносы на ОМС
8/10/25 18:00
Власть Медицина Общество
В Новосибирске закупили оборудование для уроков труда и ОБЗР на 88 млн рублей
8/10/25 17:30
Бизнес Власть Образование
Мощности мусорных полигонов Новосибирской области практически исчерпаны
8/10/25 17:00
Бизнес Власть
В Новосибирске после вспышки коклюша выросло число положительных тестов на антитела
8/10/25 16:05
Общество
Крупные банки России запустят оплату через iPhone во всех терминалах страны
8/10/25 15:38
Финансы
В Новосибирской области ожидается сильное понижение температуры
8/10/25 15:00
Общество
Новосибирский нефтетрейдер рассказал о ситуации с поставками топлива в город
8/10/25 14:30
Общество
«Герои НовоСибири» изучили основы научно-технологической политики
8/10/25 14:20
Власть
Тариф на электроэнергию в Новосибирской области вырастет на 11%
8/10/25 14:00
Власть Общество
В Новосибирской области активизируют работу по строительству мусорных полигонов
8/10/25 13:00
Бизнес Власть Общество
Приюты Новосибирска перестали отдавать чёрных котов перед Хэллоуином
8/10/25 12:00
Общество
Василий Зуев: Страховщики сливают автоюристам информацию о ДТП по аналогии с черными агентами
8/10/25 11:00
Бизнес Страхование
В Новосибирске обсудили связь адвокатской монополии и цен на юридические услуги
8/10/25 10:00
Бизнес Власть Общество Право&Порядок
Популярное
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00

Новости компаний

Управляющий Банком Уралсиб в Новосибирске получил благодарность Поискового движения России
9/10/25 9:10
Энергетики повысили надежность электроснабжения пригорода Новосибирска
8/10/25 14:55
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза
7/10/25 9:10
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов наличными
3/10/25 9:23
«Эксперт РА» повысило рейтинг Банка Уралсиб до ruА со стабильным прогнозом
1/10/25 9:10
Банк Уралсиб стал участником городского субботника в Иркутске
30/09/25 15:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять