Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи

Билайн и Банк Уралсиб запустили совместный проект, направленный на упрощение и ускорение получения услуг связи для иностранных граждан, проживающих и работающих в России.

Сотрудники Банка Уралсиб будут работать в партнерских точках продаж Билайна, проводя регистрацию биометрических данных иностранных граждан – обязательную процедуру для получения услуг связи в России в соответствии с действующим законодательством. Проект позволяет нерезидентам быстрее и удобнее пройти процедуру идентификации, исключая необходимость посещать офисы банка и оператора по отдельности и сокращая время оформления.

Первая точка уже начала работу в Люберцах. В дальнейшем планируется масштабирование проекта – потенциально он может охватить до 1000 партнерских точек продаж Билайна в локациях с высоким миграционным потоком.

«Мы видим растущую потребность в удобных и понятных сервисах для иностранных граждан, и наша совместная инициатива с Банком Уралсиб позволит значительно упростить для них подключение к услугам связи. Проект объединяет технологические возможности Билайна и опыт банка в работе с клиентами, которым необходима идентификация и персонализированные решения», – отмечает директор по управлению партнерским каналом Билайна Роман Прыганов.

Параллельно Банк Уралсиб планирует развивать линейку банковских продуктов, ориентированных на иностранных граждан.