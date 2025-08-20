Рекламодателям

Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи

  • 20/08/2025, 09:15
Сотрудники Банка Уралсиб будут работать в партнерских точках продаж Билайна

Банк УралсибБилайн и Банк Уралсиб запустили совместный проект, направленный на упрощение и ускорение получения услуг связи для иностранных граждан, проживающих и работающих в России.

Сотрудники Банка Уралсиб будут работать в партнерских точках продаж Билайна, проводя регистрацию биометрических данных иностранных граждан – обязательную процедуру для получения услуг связи в России в соответствии с действующим законодательством. Проект позволяет нерезидентам быстрее и удобнее пройти процедуру идентификации, исключая необходимость посещать офисы банка и оператора по отдельности и сокращая время оформления.

Первая точка уже начала работу в Люберцах. В дальнейшем планируется масштабирование проекта – потенциально он может охватить до 1000 партнерских точек продаж Билайна в локациях с высоким миграционным потоком.

«Мы видим растущую потребность в удобных и понятных сервисах для иностранных граждан, и наша совместная инициатива с Банком Уралсиб позволит значительно упростить для них подключение к услугам связи. Проект объединяет технологические возможности Билайна и опыт банка в работе с клиентами, которым необходима идентификация и персонализированные решения», – отмечает директор по управлению партнерским каналом Билайна Роман Прыганов.

Параллельно Банк Уралсиб планирует развивать линейку банковских продуктов, ориентированных на иностранных граждан.

«Для нас это важный шаг в направлении обслуживания новых сегментов клиентов. Благодаря партнерству с Билайном мы получаем доступ к широкой сети точек в местах с высоким потоком иностранных граждан и можем предложить им как обязательные сервисы по биометрии, так и комплекс финансовых продуктов, адаптированных под их потребности» – резюмирует руководитель Департамента розничных продаж в сети Банка Уралсиб Юрий Поляков.

Erid:F7NfYUJCUneTSTdykDbP

Реклама. Рекламодатель ПАО «Банк Уралсиб»

Фотографии предоставлены рекламодателем

218

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб


Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
