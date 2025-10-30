«Уралсиб» помогает спортивным и культурным проектам Сибири

В Сибири отмечается устойчивый рост числа людей, занимающихся спортом как на профессиональном, так и на любительском уровне. В России действует профильная государственная программа, согласно которой к 2030 году доля россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, должна увеличиться до 70%. В регионах строятся стадионы и спортивные уличные зоны, проводятся спортивно-массовые мероприятия.

Сибирские регионы продолжают принимать все больше значимых соревнований: в региональном спортивном календаре уже более 1100 официальных мероприятий разного уровня.

В ответ на возрастающий интерес к спорту и инициативы государства бизнес активно поддерживает социальные проекты на территориях присутствия.

Спорт объединяет людей

Для многих организаций поддержка спортивных инициатив становится позицией корпоративной программы и важной строкой их миссии. Ярким примером такой работы является банк «Уралсиб», который на протяжении долгих лет поддерживает множество активностей: от совсем небольших до масштабных мероприятий.

Пропаганда здорового образа жизни является одним из таких направлений банка. Он на регулярной основе выступает партнером спортивных соревнований, которые проходят на территории Сибири, а также поддерживает команды в различных видах спорта.

В начале года «Уралсиб» стал официальным спонсором XXXVI Международных соревнований по спортивной борьбе среди мужчин и женщин «Кубок Ивана Ярыгина», которые проходили в Красноярске. В состязаниях приняли участие более 400 спортсменов из 17 стран мира.

С 27 по 30 марта на лыжной трассе комплекса трамплинов «Югус» города Междуреченска Кемеровской области прошел «Открытый турнир по лыжным гонкам Югус–Тур». Организаторами турнира выступили Министерство физической культуры и спорта Кузбасса и Управление физкультуры спорта и туризма г. Междуреченска, а партнером стал банк «Уралсиб».

В апреле «Уралсиб» поддержал в Барнауле региональные соревнования по конному спорту, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Юные спортсмены в возрасте от 6 до 16 лет продемонстрировали свои навыки, выполнили программы выездки.

В августе на ипподроме в Новосибирске прошел IV этап межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг», который также поддержал «Уралсиб».

Турнир собрал участников из Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской областей, Алтайского и Красноярского краев, Хакасии. Помимо зрелищных спортивных состязаний, на мероприятии прошли обсуждения развития племенного коневодства.

Также банк оказывает активную поддержку развитию молодежного волейбола на территории Сибири. В этом году «Уралсиб» стал партнером турниров по волейболу в Алтайском крае. В Заринске соревновались девушки и юноши 2010–2012 годов рождения на кубок главы города, второй турнир — среди мужских команд. Кроме того, между банком и Бийской федерацией волейбола было подписано соглашение, согласно которому «Уралсиб» стал партнером всех волейбольных турниров федерации в 2025 году.

Банк активно включается в новые проекты в регионах присутствия. В Новосибирске он оказал финансовую поддержку в организации спортивного фестиваля среди сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы Новосибирской области. Мероприятие состоялось в рамках соглашения, которое было подписано между «Уралсибом» и общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

— Банк «Уралсиб» активно поддерживает различные спортивные инициативы в сибирском регионе как в профессиональном, так и любительском спорте. Мы стремимся искать и реализовывать самые разнообразные формы взаимодействия со спортивными клубами, болельщиками, государственными и муниципальными организациями региона, — отметила исполнительный директор, управляющий филиалом ПАО «Банк Уралсиб» в Новосибирске Наталья Голубева.

Поддержка социальных и культурных проектов

Кроме того, «Уралсиб» постоянно участвует в социальных и культурных проектах, направленных на развитие российской культуры и сохранение художественных ценностей.

— Я уверена, что такие проекты — важная часть работы банка и наша миссия в части грамотного воспитания представителей будущих поколений, — подчеркивает Наталья Голубева.

Например, в этом году «Уралсиб» впервые выступил генеральным партнером выставки «Победителям посвящается». Она была организована Новосибирским государственным художественным музеем совместно с Новосибирским региональным отделением Союза художников России к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции — более 120 произведений изобразительного искусства. Отдельные работы представляли образ военной Москвы, побежденного Берлина, тылового Новосибирска 40-х годов.

Банк поддерживает и новогодние проекты, которые вызывают огромный интерес у горожан и создают атмосферу праздника для детей и взрослых. В этом году «Уралсиб» впервые стал партнером двух знаменательных событий: ледового шоу с участием ярких представителей фигурного катания и фестиваля снежных скульптур в Новосибирске.

— Мы впервые стали партнерами ледового шоу и фестиваля снежной скульптуры и рады тому, что интересные и яркие события, которые подарили тысячам новосибирцев прекрасное праздничное настроение, прошли при нашем участии, — отметила Наталья Голубева.

Также впервые банк стал партнером масштабного праздника на Михайловской набережной Новосибирска 1 июня — городского фестиваля детского песенного творчества «Новосибирск — поющая столица».

В нем приняли участие более 800 детей: учащиеся музыкальных школ, творческих кружков и домов культуры города и области. Гости праздника смогли посетить интерактивные зоны, мастер-классы, творческие и спортивные активности.

В прошлом году банк поддержал одно из самых ярких событий Алтайского края — музыкальный фестиваль «Шум Катуни». А полтора года тому назад «Уралсиб» передал Новокузнецкому художественному музею 17 картин профессиональных художников Новокузнецка, написанных в 1990-е годы. Переданная коллекция картин стала крупнейшим пополнением фондов музея за последнее время, она расширила музейное собрание новокузнецких авторов.

По словам Натальи Голубевой, поддержка различных социальных инициатив в регионах присутствия «Уралсиба» — важная часть работы банка, которая будет пополняться новыми проектами.

