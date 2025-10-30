Рекламодателям

«Уралсиб» помогает спортивным и культурным проектам Сибири

  • 30/10/2025, 10:00
Автор: Оксана Мочалова
«Уралсиб» помогает спортивным и культурным проектам Сибири
Все больше людей задумываются о пользе здорового образа жизни и культурных ценностях

В Сибири отмечается устойчивый рост числа людей, занимающихся спортом как на профессиональном, так и на любительском уровне. В России действует профильная государственная программа, согласно которой к 2030 году доля россиян, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, должна увеличиться до 70%. В регионах строятся стадионы и спортивные уличные зоны, проводятся спортивно-массовые мероприятия.

Сибирские регионы продолжают принимать все больше значимых соревнований: в региональном спортивном календаре уже более 1100 официальных мероприятий разного уровня.

В ответ на возрастающий интерес к спорту и инициативы государства бизнес активно поддерживает социальные проекты на территориях присутствия.

Спорт объединяет людей

Для многих организаций поддержка спортивных инициатив становится позицией корпоративной программы и важной строкой их миссии. Ярким примером такой работы является банк «Уралсиб», который на протяжении долгих лет поддерживает множество активностей: от совсем небольших до масштабных мероприятий.

Пропаганда здорового образа жизни является одним из таких направлений банка. Он на регулярной основе выступает партнером спортивных соревнований, которые проходят на территории Сибири, а также поддерживает команды в различных видах спорта.

В начале года «Уралсиб» стал официальным спонсором XXXVI Международных соревнований по спортивной борьбе среди мужчин и женщин «Кубок Ивана Ярыгина», которые проходили в Красноярске. В состязаниях приняли участие более 400 спортсменов из 17 стран мира.

С 27 по 30 марта на лыжной трассе комплекса трамплинов «Югус» города Междуреченска Кемеровской области прошел «Открытый турнир по лыжным гонкам Югус–Тур». Организаторами турнира выступили Министерство физической культуры и спорта Кузбасса и Управление физкультуры спорта и туризма г. Междуреченска, а партнером стал банк «Уралсиб».

В апреле «Уралсиб» поддержал в Барнауле региональные соревнования по конному спорту, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Юные спортсмены в возрасте от 6 до 16 лет продемонстрировали свои навыки, выполнили программы выездки.

В августе на ипподроме в Новосибирске прошел IV этап межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг», который также поддержал «Уралсиб».

Спорт объединяет людей

Турнир собрал участников из Новосибирской, Кемеровской, Омской, Тюменской областей, Алтайского и Красноярского краев, Хакасии. Помимо зрелищных спортивных состязаний, на мероприятии прошли обсуждения развития племенного коневодства.

Также банк оказывает активную поддержку развитию молодежного волейбола на территории Сибири. В этом году «Уралсиб» стал партнером турниров по волейболу в Алтайском крае. В Заринске соревновались девушки и юноши 2010–2012 годов рождения на кубок главы города, второй турнир — среди мужских команд. Кроме того, между банком и Бийской федерацией волейбола было подписано соглашение, согласно которому «Уралсиб» стал партнером всех волейбольных турниров федерации в 2025 году.

Банк активно включается в новые проекты в регионах присутствия.  В Новосибирске он оказал финансовую поддержку в организации спортивного фестиваля среди сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы Новосибирской области. Мероприятие состоялось в рамках соглашения, которое было подписано между «Уралсибом» и общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

«Уралсиб»

— Банк «Уралсиб» активно поддерживает различные спортивные инициативы в сибирском регионе как в профессиональном, так и любительском спорте. Мы стремимся искать и реализовывать самые разнообразные формы взаимодействия со спортивными клубами, болельщиками, государственными и муниципальными организациями региона, — отметила исполнительный директор, управляющий филиалом ПАО «Банк Уралсиб» в Новосибирске Наталья Голубева.

Поддержка социальных и культурных проектов

Кроме того, «Уралсиб» постоянно участвует в социальных и культурных проектах, направленных на развитие российской культуры и сохранение художественных ценностей.

Наталья Голубева

— Я уверена, что такие проекты — важная часть работы банка и наша миссия в части грамотного воспитания представителей будущих поколений, — подчеркивает Наталья Голубева.

Например, в этом году «Уралсиб» впервые выступил генеральным партнером выставки «Победителям посвящается». Она была организована Новосибирским государственным художественным музеем совместно с Новосибирским региональным отделением Союза художников России к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции — более 120 произведений изобразительного искусства. Отдельные работы представляли образ военной Москвы, побежденного Берлина, тылового Новосибирска 40-х годов.

Банк поддерживает и новогодние проекты, которые вызывают огромный интерес у горожан и создают атмосферу праздника для детей и взрослых. В этом году «Уралсиб» впервые стал партнером двух знаменательных событий: ледового шоу с участием ярких представителей фигурного катания и фестиваля снежных скульптур в Новосибирске.

— Мы впервые стали партнерами ледового шоу и фестиваля снежной скульптуры и рады тому, что интересные и яркие события, которые подарили тысячам новосибирцев прекрасное праздничное настроение, прошли при нашем участии, — отметила Наталья Голубева.

Также впервые банк стал партнером масштабного праздника на Михайловской набережной Новосибирска 1 июня — городского фестиваля детского песенного творчества «Новосибирск — поющая столица».

Банк Уралсиб

В нем приняли участие более 800 детей: учащиеся музыкальных школ, творческих кружков и домов культуры города и области. Гости праздника смогли посетить интерактивные зоны, мастер-классы, творческие и спортивные активности.

В прошлом году банк поддержал одно из самых ярких событий Алтайского края — музыкальный фестиваль «Шум Катуни». А полтора года тому назад «Уралсиб» передал Новокузнецкому художественному музею 17 картин профессиональных художников Новокузнецка, написанных в 1990-е годы. Переданная коллекция картин стала крупнейшим пополнением фондов музея за последнее время, она расширила музейное собрание новокузнецких авторов.

По словам Натальи Голубевой, поддержка различных социальных инициатив в регионах присутствия «Уралсиба» — важная часть работы банка, которая будет пополняться новыми проектами.

 

18+

Erid:F7NfYUJCUneTTTQWGnSn

Реклама. Рекламодатель ПАО «Банк Уралсиб»

Фото предоставлено рекламодателем. Автор фото: Марина Посохова

260

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : общество банки Банк Уралсиб


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Автор концепции «Зрелое лидерство», бизнес-тренер, ведущая стратегических сессий Евгения Климова

Евгения Климанова: В особой зоне риска выгорания в России находится средний менеджмент

Он оказывается между молотом и наковальней: руководителями и молодыми сотрудниками
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Уралсиб» помогает спортивным и культурным проектам Сибири
30/10/25 10:00
Бизнес Общество
Предельно допустимая концентрация пыли в воздухе повысилась в Новосибирске
30/10/25 9:00
Общество
Новосибирский театр показал пьесу о сити-одиночестве досетевой эры
29/10/25 19:00
Город Культура Общество
Единство в традициях: губернатор встретился с лидерами религий Новосибирской области
29/10/25 18:25
Власть
Новосибирцы стали больше тратить в ресторанах и барах
29/10/25 18:00
Бизнес
Новосибирская область: комплексная поддержка участников СВО и их семей выходит на новый уровень
29/10/25 17:45
Власть
Юристы Новосибирска дали совет, как безопасно покупать квартиры у пенсионеров
29/10/25 17:30
Общество
Хозяйку скалодрома «Каскад» осудили за гибель жителя Новосибирска
29/10/25 17:00
Бизнес Право&Порядок
Увеличить компенсацию расходов родителей за детский сад предлагают в Госдуме
29/10/25 16:45
Общество
Герои НовоСибири изучили процессы цифровой трансформации НСО
29/10/25 16:35
Власть
Сибиряки сокращают использование наличных, предпочитая удобство и скорость
29/10/25 16:10
Финансы
Автоподставщиков задержали в Новосибирске за 20 инсценированных ДТП
29/10/25 16:00
Право&Порядок Страхование Транспорт
Ресторан новосибирской сети выходит на Сахалин
29/10/25 15:30
Бизнес
Новосибирск Экспоцентр примет «Сибирскую аграрную неделю»
29/10/25 15:25
Агропром
Евгения Климанова: В особой зоне риска выгорания в России находится средний менеджмент
29/10/25 15:00
Бизнес
Топ-менеджера новосибирского оборонного предприятия подозревают в подкупе
29/10/25 14:30
Бизнес Право&Порядок
Как «Брусника» создает точки притяжения в городских пространствах Новосибирска
29/10/25 14:25
Бизнес Недвижимость
«Бизнесу уже все равно на ставку ЦБ»: новосибирские предприниматели обеспокоены последствиями повышения налогов
29/10/25 14:00
Бизнес Власть Финансы
Суд ужесточил наказание застройщику ЖК «Новомарусино»
29/10/25 13:30
Бизнес Общество
«Они хотят убивать»: в Новосибирске сотни человек вышли на митинг против закона о бездомных животных
29/10/25 13:00
Общество
Популярное
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Новости компаний
Новосибирские энергетики повысили качество электроснабжения жителей Амбы
28/10/25 15:15
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход»
28/10/25 9:10
Новосибирские энергетики обеспечат электроснабжение лагеря для юных патриотов
23/10/25 11:15
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба возглавила рейтинг кредитных карт с длинным грейсом
23/10/25 11:08
Подборка редакторов видео для монтажа на компьютере
22/10/25 14:42
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров
21/10/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять