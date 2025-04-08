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Уралсиб предлагает бесплатную экспертную поддержку участникам внешнеэкономической деятельности

  • 08/04/2025, 09:10
Банк Уралсиб делится своей профессиональной экспертизой с участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а также предлагает им эффективные решения и альтернативные возможности решения актуальных вопросов в части ВЭД

Банк УралсибМы запустили быстрый и бесплатный сервис консалтинга по ВЭД для бизнес-клиентов банка:

  • расскажем просто об особенностях валютного регулирования и валютного контроля;
  • проконсультируем по продуктам и сервисам внешнеэкономической деятельности;
  • проведем экспертизу контрактов по ВЭД;
  • поможем в оформлении документов валютного контроля;
  • подберем оптимальные варианты расчетов и исполнения обязательств в рамках валютного законодательства.

Также для эффективного и комфортного ведения ВЭД Банк Уралсиб предоставляет своим бизнес-клиентам персонального валютного контролера с многолетним опытом работы в области ВЭД. Валютный контролер сопровождает сделки клиента от заключения до исполнения. Телефон персонального валютного контролера можно найти в личном кабинете интернет-банка и обратиться к нему за консультацией в рабочее время.

По всем вопросам ВЭД можно обращаться: по телефону 8-800-700-77-16, на электронную почту consultant_ved@uralsib.ru, либо через сервис «Заказать звонок» на сайте банка.

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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