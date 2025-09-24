Рекламодателям

Уралсиб улучшил систему агентского вознаграждения за привлечение бизнес-клиентов

  • 24/09/2025, 11:06
За результативную рекомендацию – открытие каждого активного* счета в Банке Уралсиб зрелым бизнес-клиентом – агент получит вознаграждение до 13 500 рублей уже в месяц привлечения и активации

банк УралсибБанк Уралсиб улучшил систему вознаграждения для агентов (физлиц, ИП и юрлиц) за привлечение на обслуживание в банк зрелых бизнес-клиентов – компаний и индивидуальных предпринимателей «возрастом» 3 месяца и выше с момента регистрации. За результативную рекомендацию – открытие каждого активного* счета в Банке Уралсиб зрелым бизнес-клиентом – агент получит вознаграждение до 13 500 рублей уже в месяц привлечения и активации.

Основные изменения:

  • разделили мотивацию за активацию клиента ИП – 4000 рублей и ООО – 6000 рублей;
  • повысили вознаграждение за клиентов «возрастом» 3 месяца и выше – до 5000 рублей;
  • снизили сумму оборота для активации клиентов «возрастом» до 1 года – до 15000 рублей, клиенты возрастом 1 год и выше – любая сумма свыше 1 рубля;
  • установили единый размер вознаграждения ретро-бонуса.

Присоединиться к программе просто:

  • зарегистрируйтесь в личном кабинете агента;
  • В личном кабинете оформляйте заявки и за каждый активный счёт, открытый новым клиентом, получайте вознаграждение до 15 500 рублей**.

Предложение может быть интересно компаниям и специалистам (фрилансерам, ИП и самозанятым, бухгалтерам, юристам и другим), оказывающим услуги, либо активно взаимодействующим с бизнесом.

Подробнее узнать о программе, а также зарегистрироваться в личном кабинете можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

* Подробные условия – в разделе «Документы» на странице Программы: для юрлицдля физлиц и ИП.

** При выполнении условий пользовательского соглашения.

Erid:F7NfYUJCUneTSxX8MPsy
Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
Михаил Угрюмов, академик РАН, профессор, д.б.н., заведующий отделом молекулярной биологии ГНЦ РФ Института биоорганической химии

Михаил Угрюмов: Для борьбы с болезнью Паркинсона нужно создавать мультицентровый проект

Российские ученые ищут финансирование для расширения клинических исследований заболеваний, которые считаются эпидемией 21 века
