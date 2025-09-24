Уралсиб улучшил систему агентского вознаграждения за привлечение бизнес-клиентов

Банк Уралсиб улучшил систему вознаграждения для агентов (физлиц, ИП и юрлиц) за привлечение на обслуживание в банк зрелых бизнес-клиентов – компаний и индивидуальных предпринимателей «возрастом» 3 месяца и выше с момента регистрации. За результативную рекомендацию – открытие каждого активного* счета в Банке Уралсиб зрелым бизнес-клиентом – агент получит вознаграждение до 13 500 рублей уже в месяц привлечения и активации.
Основные изменения:
Присоединиться к программе просто:
Предложение может быть интересно компаниям и специалистам (фрилансерам, ИП и самозанятым, бухгалтерам, юристам и другим), оказывающим услуги, либо активно взаимодействующим с бизнесом.
Подробнее узнать о программе, а также зарегистрироваться в личном кабинете можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.
* Подробные условия – в разделе «Документы» на странице Программы: для юрлиц, для физлиц и ИП.
** При выполнении условий пользовательского соглашения.
