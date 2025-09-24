Уралсиб улучшил систему агентского вознаграждения за привлечение бизнес-клиентов

Банк Уралсиб улучшил систему вознаграждения для агентов (физлиц, ИП и юрлиц) за привлечение на обслуживание в банк зрелых бизнес-клиентов – компаний и индивидуальных предпринимателей «возрастом» 3 месяца и выше с момента регистрации. За результативную рекомендацию – открытие каждого активного* счета в Банке Уралсиб зрелым бизнес-клиентом – агент получит вознаграждение до 13 500 рублей уже в месяц привлечения и активации.

Основные изменения:

разделили мотивацию за активацию клиента ИП – 4000 рублей и ООО – 6000 рублей;

повысили вознаграждение за клиентов «возрастом» 3 месяца и выше – до 5000 рублей;

снизили сумму оборота для активации клиентов «возрастом» до 1 года – до 15000 рублей, клиенты возрастом 1 год и выше – любая сумма свыше 1 рубля;

установили единый размер вознаграждения ретро-бонуса.

Присоединиться к программе просто:

зарегистрируйтесь в личном кабинете агента;

В личном кабинете оформляйте заявки и за каждый активный счёт, открытый новым клиентом, получайте вознаграждение до 15 500 рублей**.

Предложение может быть интересно компаниям и специалистам (фрилансерам, ИП и самозанятым, бухгалтерам, юристам и другим), оказывающим услуги, либо активно взаимодействующим с бизнесом.

Подробнее узнать о программе, а также зарегистрироваться в личном кабинете можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

* Подробные условия – в разделе «Документы» на странице Программы: для юрлиц, для физлиц и ИП.

** При выполнении условий пользовательского соглашения.