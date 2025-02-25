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Уралсиб увеличил портфель гарантий для бизнеса в 1,5 раза в 2024 году

  • 25/02/2025, 09:05
Всего за 2024 год было выпущено около 200 тыс. гарантий на общую сумму более 67 млрд рублей.

Банк УралсибБанк Уралсиб по итогам 2024 года увеличил портфель гарантий для бизнеса в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом – до 60,8 млрд рублей. Всего за 2024 год было выпущено около 200 тыс. гарантий на общую сумму более 67 млрд рублей.

Существенный рост продаж обусловлен повышением качества сервиса и скоростью обработки запросов клиентов как на этапе принятия решения, так и непосредственно на выдаче. Высоких результатов удалось достичь за счет слаженной работы команды, автоматизации и повышения эффективности внутренних процессов и процедур на всех этапах работы с заявкой.

Сегодня в линейке Уралсиба представлен полный спектр гарантий, закрывающих практически все актуальные потребности бизнеса. Наиболее востребованным продуктом Уралсиба сегодня является банковская экспресс-гарантия – онлайн-продукт, который позволяет клиентам в экспресс-режиме  получить банковскую гарантию по рыночной стоимости в день обращения. Рассмотрение заявки происходит в автоматизированном режиме и с минимальным пакетом документов.

Уралсиб – один из ключевых игроков российского гарантийного рынка, банк является лидером рынка по количеству выпущенных гарантий в рамках 44-ФЗ: доля 20% по всем видам гарантий и 30% – по гарантиям на участие в тендерах*.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Он входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ по итогам 2023 года (по данным «Эксперт РА»).

Подробно о продуктах и услугах Банка Уралсиб для бизнеса можно узнать по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16, в чате онлайн-банка Уралсиб Бизнес Онлайн, или в офисах Банка Уралсиб, обслуживающих бизнес-клиентов.

* Рассчитано исходя из отчета Минфина РФ за 9 месяцев 2024 года.

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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