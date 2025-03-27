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Уралсиб вошел в Топ-15 банков по размеру филиальной сети

  • 27/03/2025, 09:05
Исследование было подготовлено на основе статистики Банка России по состоянию на 20 марта 2025 года

Банк УралсибБанк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтингов российских банков по количеству офисов (11 место) и региональному охвату (12 место) – согласно исследованию портала Brobank.ru. Исследование было подготовлено на основе статистики Банка России по состоянию на 20.03.2025 года. Также Уралсиб вошел в число банков, увеличивших свой региональный охват в первом квартале (рассматривался период с 13 января по 20 марта).

Банк Уралсиб в настоящее время активно развивает свою офисную сеть – проводится модернизация и ребрендинг отделений, открываются новые точки продаж (в том числе специализированные), многие офисы переносятся в новые, более удобные для клиентов локации. Региональная сеть банка сегодня представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах страны.

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Фото предоставлено рекламодателем
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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : УРАЛСИБ банки


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