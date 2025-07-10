Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными

Эксперты проанализировали наиболее выгодные предложения банков из Топ-50 по объемам розничного кредитного портфеля (на 01.05.2025 года).

В ходе исследования аналитики портала в первую очередь учитывали такие критерии как размер ставки, полная стоимость кредита, срок и сумма кредитования, размер ежемесячных платежей, стоимость личного страхования (если оно необходимо и влияет на размер ставки), наличие опции для понижения ставки (включая отсрочку платежа в первый месяц кредита), а также ряд других параметров.