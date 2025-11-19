Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов

Откройте расчетный счет на пакете услуг «Разумный» с опцией «Умножай на 2» и получите:
Первые три месяца после подключения к акции – безусловное удвоение, с четвертого месяца – сохранение условий при выполнении требований к объемам работы с банком.
Акция проводится с 17.11.2025 по 28.02.2026 года включительно. Полные правила акции – на сайте Банка Уралсиб.
Новые клиенты – клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб в течение трех месяцев, предшествующих старту акции «Умножай на 2».
Рубрики :
Регионы:
Теги :