Услуги грузоперевозок

Если требуется перевозка грузов – эту задачу следует поручить профессионалам, гарантирующим ответственный подход к делу. Потребность в грузоперевозках может возникнуть у любой компании, а также у частного лица. В таких случаях необходимо искать надежного исполнителя, способного организовать доставку «от двери до двери».

Специализированная организация осуществляет грузоперевозки в России, Новосибирске и области. Располагает большим автопарком, позволяющим выполнять заявки в срок.

Профессиональный подход к грузоперевозкам

Услуга грузоперевозки может включать в себя:

упаковку;

непосредственно транспортировку;

страхование (услуга предоставляется дополнительно);

проведение погрузочно-разгрузочных работ.

При желании можно заказать транспортировку любого груза, независимо от его размеров и массы, в том числе крупногабаритного. Чаще всего такой услугой пользуются торговые организации. Им важно, чтобы доставка была доставлена в срок, задержки в пути чреваты дополнительными расходами. Именно поэтому транспортировкой грузов должны заниматься профессионалы, которые могут все досконально просчитать.

Услуга грузоперевозки также требуется тем, кто планирует переезд. Самостоятельно доставить гору вещей в новый дом затруднительно. Все нужно тщательно упаковать, проследить, чтобы в ходе транспортировки ничего не сломалось, не разбилось и не потерялось.

Для большинства людей переезд сопоставим со стихийным бедствием. Чтобы все упростить и ускорить, следует заручиться помощью профессионалов. Сотрудники специализированной компании могут не только организовать доставку, но и позаботиться об упаковке вещей.

Грузоперевозки удобнее всего заказывать через приложение. Там же можно выбрать дополнительные услуги и оплатить их картой.

Получить консультацию профессионалов, занимающихся междугородними и внутригородскими грузоперевозками. Они помогут с подбором транспорта. Предложат автомобили, вместимость которых соответствует размерам груза. В наличии имеется несколько десятков машин, самые популярные из которых – газели. Эти автомобили вмещают в себя большое количество вещей и отличаются маневренностью.

Автотранспортом осуществляется доставка различных видов грузов: личных вещей, мебели, стройматериалов, бытовой техники. Для крепления грузов в кузовах машин применяются специальные ремни и другие механизмы, предотвращающие их смещение в процессе перевозки и случайное повреждение.

Опытные логисты предлагают оптимальные маршруты, тщательно их прорабатывают, что позволяет минимизировать издержки на транспортировку.

Погрузочно-разгрузочные работы выполняются в сжатые сроки. Грузчики бережно обращаются с чужим имуществом.

Многие клиенты заказывают сборные грузоперевозки – это самый экономичный вариант для межгорода. Заказчику не приходится платить за лишнее место в кузове.

Стоимость грузоперевозок рассчитывается в индивидуальном порядке, она зависит от используемых автомобилей, массы и размеров груза, расстояния, которое предстоит преодолеть. Транспортировка выполняется без задержек, сроки и цена прописываются в договоре, который заключается с каждым клиентом.