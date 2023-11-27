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Успеть до Нового года: у сибиряков есть возможность оформить кредит с выгодной ставкой

  • 27/11/2023, 10:49

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В каком банке можно взять до 1,5 млн рублей в кредит на любые цели?

Успеть до Нового года: у сибиряков есть возможность оформить кредит от 16,9 % годовыхХотите сделать ремонт, обновить машину, съездить в отпуск или все сразу? Деньги выдаются на любые цели. Рассчитать размер платежа можно в онлайн-калькуляторе.

Банк «Левобережный» предлагает кредит до 1,5 млн рублей со ставкой от 16,9 % годовых на срок до 5 лет. Получите решение за час.

Чтобы оформить кредит, необходимо иметь российское гражданство, постоянное место работы и быть не моложе 18 лет.

Для кредита на сумму до 100 000 рублей достаточно всего двух документов: паспорт и второй документ на выбор — СНИЛС, загранпаспорт, водительское или пенсионное удостоверение, справка из ПФР о страховом стаже.

Также есть возможность оформить кредитную карту «PRO100» с бесплатным обслуживанием навсегда, беспроцентным периодом в 100 дней, скидками до 10 % на покупки у партнеров и выгодным кешбэком.

Подайте заявку на сайте, в BL-Online или в любом офисе Банка «Левобережный». Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555.

Сумма кредита — от 5 тыс. руб. до 1,5 млн руб., срок — 6, 12, 24, 36, 48, 60 мес. Полная стоимость кредита от 16,9 % годовых до 18,9 % годовых. Кредитная карта «PRO100» с лимитом до 300 000 рублей и возобновляемым льготным периодом в 100 дней. Карта оформляется бессрочно. Процентная ставка по окончании беспроцентного периода — 26 % годовых. Бесплатный выпуск и обслуживание. Подробнее на www.nskbl.ru. Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита без объяснения причин, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на www.nskbl.ru

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Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). ИНН: 5404154492, ОГРН: 1025400000010, 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, дом 48

Фото: ru.freepik.com — Drazen Zigic 

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : кредиты Банк Левобережный


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