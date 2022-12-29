Устроивший стрельбу в пермском вузе 19-летний Тимур Бекмансуров получил пожизненный срок

Решением Пермского краевого суда Тимур Бекмансуров признан виновным в убийстве шести человек, покушениях на убийство, пишут РИА Новости. Подсудимый приговорен к пожизненному сроку заключения. Помимо массового убийства и покушения на убийство, Бекмансурову вменили посягательство на жизнь полицейского и повреждение имущества.
Кроме того, по решению суда, Бекмансуров должен выплатить компенсации семьям погибших, которые предъявили исковые требования на общую сумму в 18,3 миллиона рублей.
Приговор стрелку удовлетворил потерпевших.
Напомним, 20 сентября прошлого года Тимур Бекмансуров открыл в вузе стрельбу, в результате которой погибли шесть человек, пострадали 28.
Ранее редакция сообщала о стрельбе в ижевской школе.
Фото: pixabay.com — Ichigo121212
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