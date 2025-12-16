Уют мегаполиса: ГК «Расцветай» представляет новый проект в Калининском районе

Семнадцатиэтажный дом комфорт-класса расположен в уютной и обжитой части Калининского района, на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Учительской. Инфраструктура этого места развивалась и формировалась годами: это по-настоящему комфортная и самодостаточная экосистема. Здесь есть все, что нужно для повседневной жизни семьи: ясли, детские сады и школы, поликлиники, супермаркеты и торговые центры — в шаговой доступности. В радиусе 300-800 метров от «Расцветай на Учительской» находится детский сад №8, средняя общеобразовательная школа №23 и лицей № 28, гимназия №12.

«Расцветай на Учительской» удобно интегрирован в транспортную сеть локации. Это обеспечивает быструю доступность как центра города, так и других ключевых направлений. Например, до одной из крупнейших транспортных развязок Новосибирска — площади Калинина — около 15 минут на транспорте. В противоположном направлении — удобный выезд на федеральную трассу «Северный обход Новосибирска» для поездок за город и в другие регионы. Это обеспечивает жителям максимальную мобильность и комфорт вне зависимости от направления поездки.

В большом городе очень важно, чтобы рядом с домом были комфортные места для отдыха, где можно будет гулять с детьми, кататься на велосипеде, ходить по аллеям и дышать свежим воздухом вдали от шума и суеты. В локации «Расцветай на Учительской» нет спешки мегаполиса, вместо этого — множество зеленых зон, где можно отдохнуть и хорошо провести время.

Жемчужина места — парк «Сосновый бор» — одна из природных достопримечательностей Новосибирска. Благоустроенные пешеходные дорожки, продуманная сеть аллей, современное освещение, удобные лавочки делают пешие прогулки здесь особенно приятными, а многофункциональная игровая зона увлечет детей.

Рядом с «Расцветай на Учительской» расположен сформированный спортивный кластер, создающий идеальную среду для здорового и активного образа жизни. Комплекс «Север», центр спортивной подготовки «Электрон», конный клуб «Сосновый Бор» и легендарный ледовый дворец спорта «Сибирь» в 10 минутах ходьбы от дома — эти локации позволят жителям, от начинающих спортсменов до профессионалов, круглый год заниматься любимыми видами спорта. Такой инфраструктурный ансамбль не только отвечает запросам многих современных семей, но и способствует формированию комьюнити прямо по соседству.

Инфраструктура первого этажа «Расцветай на Учительской» продумана для максимального удобства жителей. Размещение кофеен, пунктов выдачи и магазинов в здании не только избавит от необходимости далеких походов за покупками, но и наполнит пространство дома приятной городской жизнью, создав место для встреч и неспешного отдыха.

Подземный паркинг, куда можно спуститься на лифте, не выходя на улицу, — неотъемлемый атрибут комфорта и безопасности. В «Расцветай на Учительской» предусмотрены оборудованные машиноместа, которые находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

