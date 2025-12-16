Рекламодателям

Уют мегаполиса: ГК «Расцветай» представляет новый проект в Калининском районе

  • 16/12/2025, 13:05
Уют мегаполиса: ГК «Расцветай» представляет новый проект в Калининском районе
Застройщик открыл продажи квартир в новом доме — «Расцветай на Учительской»

Семнадцатиэтажный дом комфорт-класса расположен в уютной и обжитой части Калининского района, на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Учительской.  Инфраструктура этого места развивалась и формировалась годами: это по-настоящему комфортная и самодостаточная экосистема.  Здесь есть все, что нужно для повседневной жизни семьи: ясли, детские сады и школы, поликлиники, супермаркеты и торговые центры — в шаговой доступности. В радиусе 300-800 метров от «Расцветай на Учительской» находится детский сад №8, средняя общеобразовательная школа №23 и лицей № 28, гимназия №12.

«Расцветай на Учительской» удобно интегрирован в транспортную сеть локации. Это обеспечивает быструю доступность как центра города, так и других ключевых направлений. Например, до одной из крупнейших транспортных развязок Новосибирска — площади Калинина — около 15 минут на транспорте. В противоположном направлении — удобный выезд на федеральную трассу «Северный обход Новосибирска» для поездок за город и в другие регионы. Это обеспечивает жителям максимальную мобильность и комфорт вне зависимости от направления поездки.

«Расцветай на Учительской»

В большом городе очень важно, чтобы рядом с домом были комфортные места для отдыха, где можно будет гулять с детьми, кататься на велосипеде, ходить по аллеям и дышать свежим воздухом вдали от шума и суеты. В локации «Расцветай на Учительской» нет спешки мегаполиса, вместо этого — множество зеленых зон, где можно отдохнуть и хорошо провести время.

Жемчужина места — парк «Сосновый бор» — одна из природных достопримечательностей Новосибирска.  Благоустроенные пешеходные дорожки, продуманная сеть аллей, современное освещение, удобные лавочки делают пешие прогулки здесь особенно приятными, а многофункциональная игровая зона увлечет детей.

Рядом с «Расцветай на Учительской» расположен сформированный спортивный кластер, создающий идеальную среду для здорового и активного образа жизни. Комплекс «Север», центр спортивной подготовки «Электрон», конный клуб «Сосновый Бор» и   легендарный ледовый дворец спорта «Сибирь» в 10 минутах ходьбы от дома — эти локации позволят жителям, от начинающих спортсменов до профессионалов, круглый год заниматься любимыми видами спорта. Такой инфраструктурный ансамбль не только отвечает запросам многих современных семей, но и способствует формированию комьюнити прямо по соседству.

Инфраструктура первого этажа «Расцветай на Учительской»

Инфраструктура первого этажа «Расцветай на Учительской» продумана для максимального удобства жителей. Размещение кофеен, пунктов выдачи и магазинов в здании не только избавит от необходимости далеких походов за покупками, но и наполнит пространство дома приятной городской жизнью, создав место для встреч и неспешного отдыха.

Подземный паркинг, куда можно спуститься на лифте, не выходя на улицу, — неотъемлемый атрибут комфорта и безопасности. В «Расцветай на Учительской» предусмотрены оборудованные машиноместа, которые находятся под круглосуточным видеонаблюдением.

Расцветай НовосибирскПодробности в офисах продаж ГК «Расцветай»:
+7 (383) 255-00-83
ул. Орджоникидзе, 23
гкрасцветай.рф
VK
Телеграм-канал

ООО СЗ «Аккорд». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф

Erid:F7NfYUJCUneTTxxqdJmR

Реклама. Рекламодатель ООО «СЗ «Расцветай на Красном»

Фото предоставлено ГК «Расцветай»

1 169

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Расцветай новостройки Новосибирска надежный застройщик квартиры от застройщика


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Мария Москаленко: Успех предприятия зависит от профессионализма сотрудников

Благодаря активному развитию технологий сельское хозяйство переживает новый виток трансформации
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Право первой очереди»: в Новосибирске прописали поддержку бизнеса в рамках ЭКГ-рейтинга
16/12/25 15:00
Бизнес Власть
В Госдуме сообщили о праве жильцов на перерасчет платы за ЖКХ
16/12/25 14:00
Общество
В Новосибирске корректируют движение транспорта после ввода моста через Обь
16/12/25 13:06
Власть
Уют мегаполиса: ГК «Расцветай» представляет новый проект в Калининском районе
16/12/25 13:05
Недвижимость
Стало известно на каких лыжных курортах выгоднее всего отдыхать новосибирцам
16/12/25 13:00
Туризм
Новосибирский депутат выдвинул новые законы в защиту покупателей ИЖС
16/12/25 12:30
Власть Недвижимость Общество
«Не новогоднее настроение»: масочный режим рекомендовали ввести в магазинах и ресторанах Новосибирска
16/12/25 12:00
Бизнес Общество
Новосибирский психолог объяснила, поможет ли сокращённый рабочий день от выгорания
16/12/25 11:30
Общество
Стоимость квадрата в апартаментах Новосибирска перевалила за 700 тысяч рублей
16/12/25 11:00
Бизнес Недвижимость
Название для четвертого моста Новосибирска предложила Группа «ВИС»
16/12/25 10:00
Город Общество
«Сибирия»: современный комфорт, вписанный в природу
16/12/25 9:00
Недвижимость
«Виноваты бывшие»: новосибирский производитель бытовой химии объяснил дефолт по облигациям
16/12/25 8:00
Бизнес Финансы
В Новосибирске открыли четвертый мост через Обь стоимостью почти 47 млрд рублей
15/12/25 23:50
Город Общество
Десятки жалоб от участников новосибирского ритуального рынка поступили в мэрию
15/12/25 19:00
Бизнес Власть Общество
На рынке маркетплейсов России усилится борьба с потребительским терроризмом (видео)
15/12/25 18:00
Бизнес ПроБизнес Рынки
Эксперт рассказал, как можно получить дополнительный доход с ИИС
15/12/25 17:15
Технологии Финансы
Беспилотники в Новосибирской области выявляют самовольный захват земель
15/12/25 17:00
Общество
Дело в отношении экс-директора «СпецТрансСтрой» ушло в суд Новосибирска
15/12/25 16:00
Бизнес Право&Порядок
Отцы Новосибирска просят снизить тарифы ОСАГО
15/12/25 15:30
Власть Общество Страхование
Новосибирский бизнес не потянет повышенный коэффициент по ОСАГО
15/12/25 15:00
Страхование Финансы
Популярное
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети
15/12/25 11:06
Гоночные технологии для водителей Новосибирска
12/12/25 19:34
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза
12/12/25 11:25
Банк Уралсиб запустил бесплатную регистрацию ИП на патенте
9/12/25 11:40
Энергетики обновили 85 трансформаторных подстанций в Новосибирской области
8/12/25 11:20
Незаконные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирска
4/12/25 12:15

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять