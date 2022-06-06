В Абакане 5-летний мальчик выпал из окна квартиры на 15 этаже

В Абакане оставленный без присмотра пятилетний ребенок выпал с 15 этажа, сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, в квартире, из окна которой выпал мальчик, жила семья с двумя детьми. Утром мать ушла на работу, оставив ребенка дома одного. Отец находился на вахте, а сестра мальчика ночевала у подруги.

— Проснувшись, ребенок, находясь в квартире один, самостоятельно залез на подоконник и открыл окно и, облокотившись на москитную сетку, не удержался и упал с высоты 15-го этажа. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время Следственный комитет проводит необходимые следственные мероприятия.

Расследование продолжается.