В Абакане 5-летний мальчик выпал из окна квартиры на 15 этаже

В Абакане оставленный без присмотра пятилетний ребенок выпал с 15 этажа, сообщает Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным ведомства, в квартире, из окна которой выпал мальчик, жила семья с двумя детьми. Утром мать ушла на работу, оставив ребенка дома одного. Отец находился на вахте, а сестра мальчика ночевала у подруги.
— Проснувшись, ребенок, находясь в квартире один, самостоятельно залез на подоконник и открыл окно и, облокотившись на москитную сетку, не удержался и упал с высоты 15-го этажа. От полученных телесных повреждений мальчик скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время Следственный комитет проводит необходимые следственные мероприятия.
Расследование продолжается.
— Взрослым необходимо обеспечить безопасность несовершеннолетних. Нельзя приучать их к игре на окне, нельзя оставлять без присмотра, нужно исключить любую ситуацию, которая может привести к гибели ребенка. Следует позаботиться о специальных фиксаторах, которые не дадут детям открыть окно. Эти элементарные меры сохранят жизнь и здоровья вашим детям, — напоминают в ведомстве.
Фото с сайта СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия
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