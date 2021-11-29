В Алтайском крае автомобилист выехал на пути и столкнулся со снегоуборочным поездом

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги, авария произошла 29 ноября на железнодорожном переезде на участке Среднесибирская — Усть-Тальменская в Алтайском крае. Водитель легкового автомобиля, нарушения ПДД, выехал на переезд на запрещающий сигнал светозвуковой сигнализации. В этот момент к переезду приближался снегоуборочный поезд. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было слишком маленьким, и предотвратить столкновение он не успел.

В результате ДТП пострадали пять человек, трое детей погибли на месте, сообщают в филиале ОАО «РЖД». Поезд с рельсов не сошел, инфраструктура также не была повреждена. В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю уточняют, что госпитализированы водитель Toyota и еще один ребенок. По предварительным данным, за рулем автомобиля была 43-летняя женщина.