В Бердске обнаружили мертвого мужчину, голова которого застряла в скамейке

Во дворе дома №13а на улице Ленина в Бердске местные жители нашли мёртвого мужчину, пишет телеграм-канал «Новосибирск с огоньком». При ближайшем осмотре оказалось, что его голова застряла в скамейке.

Очевидцы не растерялись и вызвали на место скорую помощь. Однако врачи только констатировали смерть мужчины.

А вот тело бердчанина освободить оказалось под силу только спасателям.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области произошедший факт подтвердили и добавили, что личность удалось установить. Это местный житель 1977 года рождения.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дела, добавили в пресс-службе ведомства.

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