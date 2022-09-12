В Бердске ребенок умер, играя в мобильном телефоне

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, в Бердске 15-летний подросток с другом играли в мобильные игры на телефонах, сидя на бетонной плите между двумя домами.

— Потерпевший почувствовал ухудшение состояния здоровья и упал с данной плиты, — говорится в сообщении.

Свидетели происшествия вызвали скорую медицинскую помощь, ребенка госпитализировали в больницу, но спасти его врачам не удалось. Мальчик умер от полученных во время падения травм.

В настоящее время ведется следствие и назначен ряд экспертиз.