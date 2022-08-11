В Братском районе Иркутской области с рельсов сошёл локомотив

На железной дороге в Братском районе произошло ЧП. В локомотивном депо станции Вихоревка с рельсов сошёл локомотив.

Как рассказали в пресс-службе ВСЖД, в этот момент там проводились маневровые работы. Никто не пострадал. График движения пассажирских поездов также остался без изменений. На место происшествия направили восстановительный поезд со станции Вихоревка.

— Братским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится проверка по факту схода тепловоза по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировала каналу БСТ24 Екатерина Петрушина, старший помощник руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

В причинах также будет разбираться штаб, который возглавил начальник Восточно-Сибирской железной дороги.

Ранее редакция сообщала, что авария произошла на железнодорожном пути станции Барабинск в Новосибирской области, столкнулись два подвижных состава поездов.