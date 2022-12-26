В Екатеринбурге парня, которого нет в живых уже 13 лет, просят явиться в военкомат

В Екатеринбурге женщине в почтовый ящик положили повестку на имя покойного сына, который скончался от водянки головного мозга в 2009 году в двухлетнем возрасте, сообщает E1.RU.

Согласно документу, умерший должен явиться на призывной пункт 26 января 2023 года в 08:00.

По словам матери, сын родился недоношенным с множеством тяжелых диагнозов, в том числе гидроцефалией и ДЦП. А когда ему не было еще и трех лет, ребенок скончался.

Родственники за разъяснениями обратились в военкомат, где им ответили, что сведения подает паспортный стол. Однако родственники уверяют, что документы о гибели ребёнка были переданы туда сразу после трагедии.

Ранее редакция сообщала, что моряку-срочнику с затонувшего весной крейсера «Москва» прислали повестку. На связь с родными он не выходи с апреля текущего года.

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