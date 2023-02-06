В кафе Приморья мужчина съел фальшивые пять тысяч рублей

Инцидент произошел в Приморском крае. В результате полиция задержала местную жительницу, которая сбывала поддельные пятитысячные купюры, сообщает краевое управление МВД, передают РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что ранее сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что группа жителей Лесозаводска планирует распространять в городе фальшивки.

— Так, 52-летняя, нигде не работающая женщина лично и при помощи своего не осведомленного о ее противоправной деятельности знакомого рассчитывалась за покупки поддельными купюрами номиналом пять тысяч рублей. Кроме того, один из ранее судимых приятелей злоумышленницы пытался расплатиться фальшивкой в кафе. Однако персонал заведения проявил бдительность и вызвал полицию. До прибытия сотрудников органов внутренних дел мужчина съел поддельную пятитысячную купюру, чтобы скрыть улики, — говорится в сообщении пресс-службы краевого управления МВД.

Подозреваемая была задержана, с нее взята подписка о невыезде.

Возбуждено дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Как сообщили в полиции, задержанная призналась в содеянном, и теперь ей грозит до восьми лет лишения свободы.

А вот мужчину, съевшего поддельную купюру, сотрудники полиции задерживать не стали.

Ранее редакция сообщала, что в Волгограде гроб с покойником везли до кладбища на маршрутке.

Фото: pixabay.com — Olga1205