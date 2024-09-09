В Кировском районе открыты продажи квартир нового дома в квартале «Цветной бульвар»

Квартал «Цветной бульвар» пользуется большой популярностью у семей с детьми. В августе этого года новоселы первой очереди получили ключи от квартир и уже приступили к ремонту.

В шаговой доступности — пять детских садов, семь школ, сибирская гимназия №7, а также две школы искусств. Все эти образовательные учреждения расположены в окружении нового квартала. Это удобно как взрослым, так и детям, которым не придется рано вставать и тратить дополнительные силы на дорогу.

Рядом — гипермаркет «Лента», Metro Cash&Carry, Rich Family, а также торговые сети «Пятерочка», «Ярче!» и «Мария-Ра», поэтому семейный шоппинг не займет много времени.

У «Цветного бульвара» удобный выезд на главные магистрали левобережья — улицу Сибиряков-Гвардейцев и улицу Петухова. В пешей доступности — остановки «Индустриальная» и «Бульвар», от которых в разные направления Новосибирска ходят 12 маршрутов общественного транспорта. В 15 минутах езды от «Цветного бульвара» — станция метро «Площадь Маркса» — центр новосибирского левобережья, а в 10 минутах — ТРЦ «МЕГА».

Неоспоримое достоинство квартала — наличие зеленых зон. В любое время года здесь можно отлично провести время на природе, не выезжая за город. Рядом с кварталом расположены несколько скверов: «Кировский», «ЭЛСИБ», «Рассвет», «Сибирь», «Абникум» и Затулинский парк.

Офис продаж:

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 53/1а

7(383) 255-00-83

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