В Краснообске открыты продажи в новом доме проекта «Пшеница»

В начале июня в третьем микрорайоне Краснообска началось строительство нового дома в жилом районе «Пшеница».

В проекте от Брусники сочетаются экология, комфорт, и отличная транспортная доступность — путь от поселка до станции метро «Площадь Маркса» на машине займет 20 минут. В шаговой доступности — детские сады и школы, больницы и частные медицинские центры, спортивные клубы, магазины и торговый центр.

«Пшеница» находится вдали от городского шума, в спокойном и экологически благополучном месте с огромным количеством зелени. Проект представляет собой гармоничный ансамбль из невысоких домов в 6-9 этажей и вызывает живой интерес жителей не только Новосибирска, но и других регионов страны – сюда переезжают с Алтая, Москвы и Красноярска.

Покупателям предложили квартиры на любые сценарии жизни: от студий до четырехкомнатных. Подъезды с эко-интерьерами и мягкими зонами. Еще одной особенностью проекта являются специальные пространства, где жители могут собираться для обсуждения важных вопросов по дому, встречать гостей, а также устраивать детские праздники — застройщик активно развивает идею добрососедства.

Внутренние дворы в новом квартале закрыты от машин, что обеспечивает безопасность его жителям. Зонирование территории учитывает запросы горожан разных возрастов, так как здесь предусмотрены детские площадки, зоны отдыха, вело-пешеходные маршруты. БОльшая часть двора будет отведена под озеленение — это стандарт «Брусники».

В проекте «Пшеницы» сочетаются современные архитектурные решения и уважение к истории места: российский девелопер вписывает застройку в уже существующий поселок, продолжая его традиции. Одной из них стала идея кольцевой застройки, которая была принята еще в период проектирования ВАСХНИЛа. Архитекторы «Брусники» взяли эту идею за основу. Они решили вместо кольцевой застройки вписать в новый район плотное кольцо озеленения.

Стоит отметить, что это не первый дом, который Брусника начала строить в Краснообске в этом году. Весной в «Пшенице» уже стартовала продажа дома 4. В нем спроектированы более 350 квартир. В том числе с мастер-спальнями, несколькими санузлами и большими кухнями-гостиными на два или три окна, а также квартирами с террасами.

Купить квартиры «Пшеницы» можно от 3 200 000 рублей.

Компания предлагает различные программы, в том числе обмен.

Она позволяет сэкономить время и избежать дополнительной волокиты.

Познакомиться с проектом «Брусники» можно на сайте.

Застройщик ― ООО «Брусника». Проектная декларация на сайте «Дом.РФ».