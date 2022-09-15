В Красноярске на дне рождения умерли школьницы 16 и 17 лет

10 сентября, как утверждает следствие, произошла трагедия в Красноярске. Во время празднования дня рождения двое гостей погибли, а именинница попала в больницу «с признаками отравления».

Назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения всех обстоятельств происшедшего. Было также возбуждено уголовное дело, проходящее по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», как сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В телеграм-канале Kras Mash пишут о том, что родные забеспокоились, когда молодые люди не отвечали на их многочисленные звонки. Попасть в квартиру удалось с большим трудом, для этого пришлось привлечь полицию. К сожалению, две из трех девушек уже были без признаков жизни.

Не исключается версия о том, что подруги отравились наркотиками.