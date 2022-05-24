В Красноярске пассажирский автобус переехал шестилетнего мальчика

ДТП произошло в 16:30 на ул. Крупской, 2, недалеко от администрации Октябрьского района, сообщает сайт ТВК.
В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм ребенок скончался до приезда скорой медицинской помощи. Тело погибшего накрыли простыней
В ведомстве изданию уточнили, что мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.
В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа ГУ МВД России по Красноярскому краю, сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего. На место выехал руководитель Госавтоинспекции краевого центра Константин Колегов.
Фото с сайта ГИБДД по Красноярскому краю
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментарии читателей
Комментировать