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В Красноярске пассажирский автобус переехал шестилетнего мальчика

  • 24/05/2022, 18:07
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В Красноярске пассажирский автобус переехал шестилетнего мальчика
Ребенок от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

ДТП произошло в 16:30 на ул. Крупской, 2, недалеко от администрации Октябрьского района, сообщает сайт ТВК.

В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм ребенок скончался до приезда скорой медицинской помощи. Тело погибшего накрыли простыней

В ведомстве изданию уточнили, что мальчик перебегал дорогу в неположенном месте.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа ГУ МВД России по Красноярскому краю, сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства произошедшего. На место выехал руководитель Госавтоинспекции краевого центра Константин Колегов.

Фото с сайта ГИБДД по Красноярскому краю

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Рубрики :

Регионы: Красноярск

Теги : ДТП дорожное происшествие ГИБДД


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