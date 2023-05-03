В Красноярске пожилая женщина заказала убийство подруги

По версии следователей, к убийству 67-летней жительницы Красноярска Нины Кузьминой причастна ее подруга, которая таким образом решила закрыть вопрос с крупным денежным долгом перед своей подругой, пишет «Лента.ру» со ссылкой на официального представителя регионального управления Следственного комитета России Юлию Арбузову.

В качестве исполнителя злого умысла подозревамая наняла 44-летнего местного жителя, которому пообещала за это простить долг в 600 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что мужчина втерся в доверие к жертве и во время очередной встречи забил ее до смерти ключом-трещоткой. После он забрал ключи и документы из сумки женщины, вытащил деньги из сейфа в ее квартире — часть из которых передал заказчице.

Позже сибиряк вывез тело убитой в Иркутскую область и там сжег.

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