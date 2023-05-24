В Красноярске семиклассник получил условный срок за вымогательство

Суд приговорил ученика седьмого класса одной из красноярских школ к году лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщает региональная прокуратура. Малолетний «бизнесмен» брал плату с учащихся за посещение школьного туалета. По данным ведомства, сначала вход стоил 20 рублей. Однако с ростом спроса ценник тоже начал увеличиваться. Более того, появились первые должники.

— К злостным неплательщикам подросток применял весь арсенал коллекторских средств: от уговоров, угроз до физической силы. Вскрылось все разом: в полицию пожаловались родители одноклассника, который пришёл домой с ссадинами от побоев и рассказал, что задолжал «туалетному королю» две тыс. руб, — сообщила пресс-служба прокуратуры.

Впоследствии стало известно, что среди учеников были и другие пострадавшие от действий данного предпринимателя.

В ведомстве уточнили, что педагоги школы, которые знали о платном туалете, но не предприняли должных мер, понесли дисциплинарную ответственность.

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