В Красноярских магазинах у четырех марок туалетной бумаги специалисты выявили превышение уровня токсичности

В Красноярске лишь два вида туалетной бумаги из 11 соответствуют ГОСТу, пишет ТВК со ссылкой на результаты проверки Центра стандартизации и метрологии.

Для мониторинга специалисты взяли 11 образцов: три однослойной, четыре многослойной неароматизированной и четыре многослойной ароматизированной.

Без нарушений оказались только два образца – «Zewa Плюс» с ароматом ромашки и Kleenex.

Оказалось, что в четерех марках бумаги превышен уровень токсичности – это бумаги «Набережные челны», «Наш лидер», Soffione premio toscana lavender и «Zewa Плюс» белая.

По показателю «отмарывание краски» проверку не прошли Papia и Familia Plus. Это значит, что они красятся, а по стандарту это недопустимо. А вот бумага от «Veiro Домашняя», Soffione pure white, «Наш Лидер» (эконом) рвутся легче, чем по ГОСТу.

Отметим, Красноярский ЦСМ регулярно проводит проверки товаров народного потребления и самых популярных продуктов.

Ранее специалисты уже проверяли другие виды товаров. Например, в колбасках нашли сальмонеллу, из ряженки испытания прошли только два образца, а из тортов — только один.