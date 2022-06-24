В Красноярских магазинах у четырех марок туалетной бумаги специалисты выявили превышение уровня токсичности

В Красноярске лишь два вида туалетной бумаги из 11 соответствуют ГОСТу, пишет ТВК со ссылкой на результаты проверки Центра стандартизации и метрологии.
Для мониторинга специалисты взяли 11 образцов: три однослойной, четыре многослойной неароматизированной и четыре многослойной ароматизированной.
Без нарушений оказались только два образца – «Zewa Плюс» с ароматом ромашки и Kleenex.
Оказалось, что в четерех марках бумаги превышен уровень токсичности – это бумаги «Набережные челны», «Наш лидер», Soffione premio toscana lavender и «Zewa Плюс» белая.
По показателю «отмарывание краски» проверку не прошли Papia и Familia Plus. Это значит, что они красятся, а по стандарту это недопустимо. А вот бумага от «Veiro Домашняя», Soffione pure white, «Наш Лидер» (эконом) рвутся легче, чем по ГОСТу.
Отметим, Красноярский ЦСМ регулярно проводит проверки товаров народного потребления и самых популярных продуктов.
Ранее специалисты уже проверяли другие виды товаров. Например, в колбасках нашли сальмонеллу, из ряженки испытания прошли только два образца, а из тортов — только один.
Фото: flickr.com — Pavel Starikov
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