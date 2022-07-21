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В Красноярском крае белый медведь застрял языком в банке сгущенки и пришел за помощью к людям

  • 21/07/2022, 09:59
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В Красноярском крае белый медведь застрял языком в банке сгущенки и пришел за помощью к людям
Сейчас медведь находится на грани жизни и смерти.

В арктическом районе Красноярского края близ населенного пункта Диксон серьезно пострадал белый медведь, в пасти которого застряла консервная банка. Голод привел его на свалку, где он решил полакомиться консервами. В итоге в банке язык медведя застрял, словно в капкане. Как результат — несколько дней без еды и воды. Зверь сильно исхудал и явно обессилен.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова опубликовала в своем Telegram-канале кадры, запечатлевшие вышедшего к людям белого медведя. Она рассказала, что животное оказалось на грани смерти, и ему срочно нужна ветеринарная помощь.

Несмотря на критическое состояние, медведю повезло — благодаря тому, что зверь занесен в Красную книгу вымирающих видов, власти выразили готовность привлечь столичных специалистов для его лечения.

— Срочно собираем заседание рабочей группы. Мы уже нашли специалистов: на помощь обессиленному зверю сегодня вылетят ветеринары из Москвы. Сейчас решаем вопрос с транспортом, — рассказала глава ведомства.

Пока не прилетели ветеринары, местные жители сами пытаются вытащить банку из пасти зверя, который уже плохо себя чувствует, но у них ничего не получается.

Белые медведи занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России. По оценкам специалистов, в мире насчитывается от 22 до 31 тыс. этих животных. Это крупнейший сухопутный хищник на Земле. Большую часть жизни он проводит в море среди дрейфующих льдов.

Фото: Telegram-канал Светланы Радионовой

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Рубрики :

Регионы: Красноярский край

Теги : происшествие животные


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