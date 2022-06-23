В Красноярском крае перевернулся грузовик со свиньями

На трассе Р-255 «Сибирь» неподалеку от Ачинска произошло ДТП с грузовиком, перевозившим свиней. Как рассказали в ГИБДД России по краю, 56-летний водитель МАНа не справился с управлением при повороте налево и опрокинул машину. Мужчина перевозил свиней из Казани в Сухобузимское. Несколько животных погибли в ДТП, выпав из грузовика.

Инспекторы ДПС подчеркнули, что водитель был трезв.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работать на месте ДТП. Движение на данном участке дороги затруднено. Полицейские просят учитывать данную информацию при выборе маршрута.