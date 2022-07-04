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В Красноярском крае пьяный водитель без прав насмерть сбил подростка

  • 04/07/2022, 12:22
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В Красноярском крае пьяный водитель без прав насмерть сбил подростка
Автомобиль протащил мальчика на несколько метров вперед, снес калитку и забор школы.

В Лесосибирске 18-летний пьяный водитель насмерть сбил 15-летнего мальчика возле школы, сообщает следственный комитет по Красноярскому краю. После удара автомобиль не остановился, а протащил мальчика на несколько метров вперед, снес калитку и забор школы.

— По версии следствия, 3 июля 18-летний парень, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в районе школы МБОУ 6, допустил наезд на 15-летнего пешехода. От полученных повреждений подросток скончался на месте, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Вместе с водителем в автомобиле было еще четверо приятелей, никто из них не пострадал. Также оказалось, что у подозреваемого нет прав, а машину он купил 4 дня назад. СК возбудил уголовное дело по статье 264 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото с сайта СУ СКР по Красноярском краю и Республике Хакасия

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Рубрики :

Регионы: Красноярский край

Теги : СКР происшествие ДТП


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