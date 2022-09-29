В Красноярском крае родители цепью привязывали дочь к трубе

Жители посёлка Зелёный Бор держали 13-летнюю дочь на цепи, о чем стало известно следователям, передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

40-летнюю женщину и ее 43-летнего мужчину обвиняют в незаконном лишении свободы и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

По материалам дела, в период с мая по июль 2022 года, подозреваемые с целью повлиять на воспитание своей дочери-подростка, которая, как они считают, поздно возвращалась с прогулок, привязывали девочку металлической цепью к трубе отопления, лишая свободы передвижения.

— Так, 24 мая 2022 года отец девочки, действуя совместно и с одобрения своей супруги, пристегнул металлическую цепь к ноге дочери и закрепил за батарею. Кроме того, 29 мая 2022 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, самостоятельно пристегнула дочь этой же цепью к трубе, полагая, что таким образом занимается ее воспитанием, — уточнили в пресс-службе ведомства.

В семье проживают еще пятеро несовершеннолетних детей: 4, 11, 12, 14 и 17 лет, поэтому мать отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

А вот мужчина задержан. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.