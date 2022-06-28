В Кузбассе за выходные дни утонули трое детей

Ребёнок 8 лет и двое подростков 16 и 17 лет утонули за выходные в Кузбассе, сообщает региональное управление Следственного комитета.

— Первый случай произошёл в Новокузнецком районе: там 8-летний мальчик с родителями пришёл отдыхать на необорудованный пляж. Пока мама ребёнка отвлеклась на других детей, он без спроса забрался в воду. Женщина заметила, что сына нет на берегу — спустя некоторое время мальчика увидели в воде. Взрослые вытащили его на берег, но признаков жизни ребёнок не подавал. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть мальчика. Два других инцидента произошли в Новокузнецке. В Центральном районе города 17-летний подросток купался на необорудованном пляже, в Кузнецком районе 16-летний горожанин утонул на официальном пляже — при этом у подростка было заболевание, требующее постоянного присмотра взрослых, но в воду он зашёл один, — говорится в сообщении.

В настоящее время по всем трём ЧП устанавливаются точные причины смерти детей и обстоятельства произошедшего. По результатам проверок будут приняты соответствующие процессуальные решения, уточнили в СК.