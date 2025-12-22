В квартале «Расцветай на Зорге» стартуют продажи семейных квартир в доме комфорт-класса

Для семьи приобретение более просторной квартиры в новом доме ― вложение денег, которое кроме роста качества жизни наращивает семейный капитал, а использование материнского капитала и льготных ипотечных программ позволяют сделать такую покупку особенно выгодной.

Аналитики отмечают, что улучшать свои жилищные условия и переезжать россияне предпочитают внутри привычных кварталов и микрорайонов. В Кировском один из самых популярных кварталов ― «Расцветай на Зорге».

― Этот район заслуженно популярен у семей, мы видим спрос на семейные квартиры: в четвертом доме есть просторные трехкомнатные площадью 76 кв.м, двухкомнатные квартиры в 67 кв.м, ― рассказали в пресс-службе девелопера. ― Просторные лоджии, светлые комнаты правильной формы, грамотная эргономика, два санузла даже в двухкомнатных квартирах.

Молодые семьи выбирают Кировский район за качество жизни и широкий спектр карьерных возможностей. Здесь строят новые торговые и складские комплексы, успешно работают крупные производства: «Сибэлектропривод», «ЭЛСИБ», «Сибэлектротерм», Новосибирский авторемонтный завод.

Кировский район активно развивается и благоустраивается, в нем хорошо растить детей: рядом много секций, есть бассейн, парки и скверы. В прошлом году вдоль улицы Зорге были высажены 70 лип, а 2025-м здесь устроили газон и продолжили высадку деревьев.

В пешей доступности от квартала «Расцветай на Зорге» ― пять школ, три детских сада, супермаркеты, аптеки, медцентры. На территории квартала открылись «Пятерочка» и пункты выдачи заказов Wildberries и Ozon, до остановки общественного транспорта ― 7 минут пешком, а до парка «Затулинский» и сквера «Рассвет» ― 10 минут.

― Когда мы приобрели квартиру в первом доме квартала, то был вопрос, почему именно здесь? ― рассказывает Ольга, которая купила жилье в «Расцветай на Зорге» для сына. ― Знаете, впечатление от квартала ― как от хорошего комфорт-класса. Огороженная территория, классные детские площадки, просторные холлы с современной отделкой. Плюс студии здесь действительно просторные ― 35 кв.м с почти пятиметровой ванной и коридором, где можно организовать много мест для хранения одежды, домашних вещей.

Недвижимость ― актив, который не только сохраняет свою стоимость, но и существенно растет в цене в условиях высокой инфляции. В плюсах ― капитализация стоимости объекта и получение дохода от аренды.

― Инвесторы стремятся к покупке объектов в районах комплексного освоения, которые находятся на стадии активного развития, для них характерен рост цены квадратного метра по мере наращивания инфраструктуры в квартале и увеличения привлекательности локации, ― отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай».

