В Майминском районе работники ломбарда украли миллион

Владелец одного из ломбардов Майминского района сообщил в полицию, что в ходе ревизии выявил в кассе недостачу денежных средств на сумму более 1 миллиона рублей, сообщается на сайте «Новости Горного Алтая» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Алтай.

— Под подозрение в присвоении денег попали 27-летняя и 22-летний местные жители – работники ломбарда. В ходе разбирательства они признались в содеянном, — говорится в сообщении. — Предварительно установлено, что с февраля по июнь текущего года подозреваемые, действуя сообща, осуществляли поддельные сделки о выкупе бытовой техники, подделывая документацию о якобы приеме товара. Денежные средства за несуществующую технику они присваивали из кассы магазина.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата).