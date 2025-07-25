V Международная выставка-форум «PROБезопасность 2025»: Новосибирск станет центром инноваций в сфере безопасности

11 и 12 сентября 2025 года Новосибирск примет V Международную выставку-форум «PROБезопасность 2025», ключевое событие года в области систем безопасности для Урала, Сибири и Дальнего Востока.
Мероприятие проводится при поддержке Правительства Новосибирской области и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, что подчеркивает его значимость и включение в перечень приоритетных проектов регионального правительства.
Главная тема форума — «Тренды развития систем безопасности в России: возможности и препятствия». Основное внимание будет уделено проблемам и решениям, определяющим настоящее и будущее данной сферы.
В рамках выставки-форума «PROБезопасность 2025» свои решения представят более 80 известных брендов из разных стран. Посетители смогут ознакомиться с инновациями в более чем 40 направлениях:
Выставка станет важной платформой для демонстрации как готовых продуктов, так и перспективных разработок, находящихся на стадии внедрения. Будут представлены передовые технологии в области интеллектуального видеонаблюдения, биометрии и кибербезопасности, а также новые модели оборудования для защиты периметра и решения для умных городов.
Организатором форума выступает компания «Протэк», крупный дистрибьютор систем безопасности, который пятый год подряд создает профессиональную площадку для роста и развития отрасли.
«PROБезопасность 2025» пройдет на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная, 104.
Посещение выставки-форума бесплатное, необходима предварительная регистрация
18+
Контакты организатора ООО «Протэк»:
Верещагин Сергей Владимирович
Телефон: +7-913-208-72-80
E-mail: sv@pro-tek.pro
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Фото предоставлены рекламодателем. Автор фото: Антон Уницын
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