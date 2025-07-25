V Международная выставка-форум «PROБезопасность 2025»: Новосибирск станет центром инноваций в сфере безопасности

11 и 12 сентября 2025 года Новосибирск примет V Международную выставку-форум «PROБезопасность 2025», ключевое событие года в области систем безопасности для Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Мероприятие проводится при поддержке Правительства Новосибирской области и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, что подчеркивает его значимость и включение в перечень приоритетных проектов регионального правительства.

Главная тема форума — «Тренды развития систем безопасности в России: возможности и препятствия». Основное внимание будет уделено проблемам и решениям, определяющим настоящее и будущее данной сферы.

В рамках выставки-форума «PROБезопасность 2025» свои решения представят более 80 известных брендов из разных стран. Посетители смогут ознакомиться с инновациями в более чем 40 направлениях:

Комплексные системы безопасности

Программное обеспечение для видеонаблюдения и СКУД

Пожарная сигнализация и системы пожаротушения

Видеонаблюдение, тепловизоры и решения для транспорта

Системы контроля и управления доступом, домофония, парковочные системы

Информационная безопасность и серверное оборудование

Кабельные и структурированные кабельные системы

Охранная сигнализация и периметральная охрана

Системы оповещения и музыкальной трансляции

Источники питания и альтернативная энергетика

Взрывозащищенное оборудование и защита от БПЛА, и многие другие.

Выставка станет важной платформой для демонстрации как готовых продуктов, так и перспективных разработок, находящихся на стадии внедрения. Будут представлены передовые технологии в области интеллектуального видеонаблюдения, биометрии и кибербезопасности, а также новые модели оборудования для защиты периметра и решения для умных городов.

Организатором форума выступает компания «Протэк», крупный дистрибьютор систем безопасности, который пятый год подряд создает профессиональную площадку для роста и развития отрасли.

«PROБезопасность 2025» пройдет на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная, 104.

Посещение выставки-форума бесплатное, необходима предварительная регистрация

forumprobezopasnost.ru

18+

Контакты организатора ООО «Протэк»:

Верещагин Сергей Владимирович

Телефон: +7-913-208-72-80

E-mail: sv@pro-tek.pro