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V Международная выставка-форум «PROБезопасность 2025»: Новосибирск станет центром инноваций в сфере безопасности

  • 25/07/2025, 10:00
Новосибирск станет центром инноваций в сфере безопасности
На площадке соберутся свыше 80 ведущих российских и зарубежных производителей, профессионалы рынка безопасности, эксперты, руководители крупных компаний, разработчики и заказчики из различных секторов экономики

11 и 12 сентября 2025 года Новосибирск примет V Международную выставку-форум «PROБезопасность 2025», ключевое событие года в области систем безопасности для Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Мероприятие проводится при поддержке Правительства Новосибирской области и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, что подчеркивает его значимость и включение в перечень приоритетных проектов регионального правительства.

Главная тема форума — «Тренды развития систем безопасности в России: возможности и препятствия». Основное внимание будет уделено проблемам и решениям, определяющим настоящее и будущее данной сферы.

В рамках выставки-форума «PROБезопасность 2025» свои решения представят более 80 известных брендов из разных стран. Посетители смогут ознакомиться с инновациями в более чем 40 направлениях:

  • Комплексные системы безопасности
  • Программное обеспечение для видеонаблюдения и СКУД
  • Пожарная сигнализация и системы пожаротушения
  • Видеонаблюдение, тепловизоры и решения для транспорта
  • Системы контроля и управления доступом, домофония, парковочные системы
  • Информационная безопасность и серверное оборудование
  • Кабельные и структурированные кабельные системы
  • Охранная сигнализация и периметральная охрана
  • Системы оповещения и музыкальной трансляции
  • Источники питания и альтернативная энергетика
  • Взрывозащищенное оборудование и защита от БПЛА, и многие другие.
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Выставка станет важной платформой для демонстрации как готовых продуктов, так и перспективных разработок, находящихся на стадии внедрения. Будут представлены передовые технологии в области интеллектуального видеонаблюдения, биометрии и кибербезопасности, а также новые модели оборудования для защиты периметра и решения для умных городов.

Организатором форума выступает компания «Протэк», крупный дистрибьютор систем безопасности, который пятый год подряд создает профессиональную площадку для роста и развития отрасли.

«PROБезопасность 2025» пройдет на площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная, 104.

Посещение выставки-форума бесплатное, необходима предварительная регистрация

forumprobezopasnost.ru

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Контакты организатора ООО «Протэк»:
Верещагин Сергей Владимирович
Телефон: +7-913-208-72-80
E-mail: sv@pro-tek.pro

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Реклама. Рекламодатель: ООО «Протэк»

Фото предоставлены рекламодателем. Автор фото: Антон Уницын

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : ПРОТЭК PROБезопасность 2025


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