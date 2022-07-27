В мороженом обнаружили кишечную палочку

Нарушения нашли в трех из 10 образцов, в одном из них нашли кишечную палочку.

Проверку не прошли три образца пломбира. В «Ангарии» от «Ангарской фабрики мороженого» нашли бактерии кишечной палочки, также в этом мороженом занижена доля сухих веществ. В «Светлогорье» от «Дмитровского молочного завода» завышена доля мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

В мороженом «Мишка на полюсе» из Казахстана занижена массовая доля сахарозы, также есть замечания по массовой доле растительных жиров. В итоге пломбир признали фальсификатом.

Как рассказали в Центре стандартизации и метрологии, для проверки отобрали пломбир 10 производителей – из Красноярска, Омска, Новосибирска, Московской, Ленинградской, Иркутской областей, а также Казахстана, пишет ТВК.

Нарушения не выявили у следующих образцов: «Советский» от производителя «Славица» (Красноярск), «Лента» (Ленинградская область), «Айс-кремль» (Омск), «Гроспирон» (Новосибирская область), «ГОСТ» от производителя «Новосибирскхолод» (Новосибирск), «Волшебный фонарь» от производителя «Чистая линия» (Московская область), «Золотой стандарт» («Инмарко») от производителя «Юнилевер Русь».

Ранее редакция сообщала, что ЦСМ проверил туалетную бумагу. Нарушения нашли у 9 из 11 образцов.