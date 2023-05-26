В мусорном контейнере челябинцы нашли младенца

У одного из домов в самом центре Челябинска жители района нашли младенца, когда утром пошли выбрасывать мусор. Он лежал в мусорном контейнере, завернутый в полиэтиленовый пакет. Челябинцы сразу вызвали врачей и полицию.

Как сообщает «Челябинск онлайн», горе-родителей удалось найти очень быстро.

Ими оказались 37-летняя женщина и 38-летний мужчина, которые не работают и живут буквально на улице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии), передает следственное управление СК РФ по региону.

Сейчас ребенок находится в больнице, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Ранее редакция сообщала, что старшеклассника, напавшего с ножом на девочку во время школьной линейки, поместили в СИЗО.