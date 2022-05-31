В Назаровском районе школьник надругался над молодой женщиной

В одном из населенных пунктов Степновского сельсовета 17-летний подросток в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал молодую женщину, сообщает сайт «Запад24».

Он точно знал, что мужа односельчанки дома нет и, чтобы выманить ее из дома, солгал, что ее зовет супруг. Женщина поверила подростку и пошла за ним, но вскоре поняла, что что-то не так, но парень уже не стал скрывать своих намерений на вступление с ней в интимную близость любой ценой. Он сильно избил женщину и изнасиловал.

По данному факту СО по Назаровскому району возбуждено уголовное дело п.б ч.2 ст 131 УК РФ «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», предусматривающей максимальное наказание до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время школьник задержан и арестован, свою вину в совершенном преступлении он признал.

Следует отметить, что семья парня многодетная и считается неблагополучной. Ранее другие дети тоже попадали в поле зрения правоохранительных органов.