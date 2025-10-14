В НГУ состоится III Научно-производственный форум «Золотая Долина»

В третий раз ежегодное событие соберет вместе ученых, представителей бизнеса и власти, а также крупных корпораций для обсуждения перспектив развития технологической сферы и запуска новых коллабораций. Организатором этого мероприятия выступает Новосибирский государственный университет.

Форум поддерживают: Сибирское отделение РАН, Совет ректоров Новосибирской области, бизнес-клуб «СЭР», Ассоциация выпускников НГУ и Технопарк новосибирского Академгородка. Мероприятие проходит при содействии Правительства Новосибирской области.

По словам ректора НГУ, академика РАН Михаила Федорука, данное событие играет важную роль в переходе университета к модели научно-технологического развития, где образование, наука и технологии тесно взаимосвязаны. Он подчеркнул необходимость сотрудничества с ведущими компаниями для разработки и внедрения инновационных решений в производство. Форум «Золотая Долина» предоставляет уникальную платформу для обмена мнениями, генерации идей и налаживания партнерств.

Основная цель форума – наладить взаимодействие между научными организациями и предприятиями для укрепления технологического лидерства страны.

Ключевые задачи включают прогнозирование развития ключевых отраслей, таких как экономика, городская среда и медицина, разработку технологических решений и обсуждение актуальных проблем промышленности и путей их преодоления.

Программа форума в 2025 году охватывает такие направления, как авиация и беспилотные системы, микроэлектроника, энергетика, искусственный интеллект, медицина и фармацевтика, а также технологии «умного города».

В рамках мероприятия будут представлены инструменты на базе ИИ для применения в промышленности и городской инфраструктуре. Эксперты поделятся своими прогнозами о развитии ведущих отраслей. На выставке будут продемонстрированы инновационные разработки, созданные в интересах индустриальных партнеров.

Участников также ждут прогноз-сессии, стратегическую дискуссию о генеративном ИИ в госсекторе, тематические секции, биржу контактов между университетами и бизнесом, посещение лабораторий НГУ, выставку разработок, питч-сессии и встречи для поиска партнеров. Итогом форума станет подписание соглашений о сотрудничестве.

По словам Александра Люлько, руководителя Центра по взаимодействию с органами власти и индустриальными партнёрами НГУ, форум «Золотая Долина» является одним из самых значительных мероприятий в регионе и крупнейшим в Академгородке. Его цель – обеспечить непосредственное общение между научными кругами и промышленностью. Именно здесь вырабатываются общие решения, определяющие экономические приоритеты. В текущем году особое внимание уделяется передовым технологиям, охватывающим как искусственный интеллект, так и микроэлектронику. Россия находится в преддверии технологического прорыва, и основная задача – занять в нем лидирующие позиции.

За три года своего существования «Золотая Долина» стала центральным местом встречи для специалистов, работающих в сфере взаимодействия науки и промышленности.

В 2023 году НГУ подписал соглашения о сотрудничестве с Ботлихским радиозаводом, Сибирской генерирующей компанией и компанией Renewal.

В 2024 году были достигнуты новые договоренности с ФАУ «СибНИА им. С.А. Чаплыгина», АО «Авиаспецтест» и предприятием «Сибстекло», а также учреждена Ассоциация разработчиков и производителей беспилотных систем.

Данные инициативы способствовали открытию совместных лабораторий и запуску новых исследовательских проектов. В 2025 году планируется заключение еще более масштабных соглашений в области искусственного интеллекта и высокотехнологичных производств.

