В Новокузнецке новорожденного младенца выбросили в мусорный бак

Новорожденную девочку, завернутую в полиэтиленовый пакет, обнаружил пожилой мужчина в мусорном контейнере в Новокузнецке, передает РЕН ТВ. Об этом он сообщил в полицию.

На теле уже мертвой девочки следов насилия сотрудники правоохранительных органов не обнаружили. Отмечается, что у нее была пуповина.

Задержана подозреваемая в совершенном преступлении 34-летняя местная жительница, которое воспитывает еще троих детей.

По словам собеседника издания, утром 22 декабря женщина родила ребенка без признаков жизни у себя дома в ванной. Она не растерялась и положила тело младенца в холодильник, чтобы позже от него избавиться. В конце февраля мать положила тело младенца в пакет и попросила сына выбросить мусор.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»).

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