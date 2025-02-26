В Новосибирске из-за роста турпотока растет популярность апартаментов

За 11 месяцев прошлого года Новосибирскую область, по данным регионального Минэкономразвития, посетили 3,1 млн туристов, что на 22,8% больше данных аналогичного периода 2023 года. Новосибирская область занимает первое место в Сибири по размеру турпотока.

Выросло и число туристов, разместившихся в отелях и апартаментах: их число за тот же период увеличилось на 20% ― до 1,3 млн человек. Аналитики констатируют дефицит качественного предложения и уверенный рост выручки гостиничных предприятий Новосибирска.

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», апартаменты стали самым популярным типом размещения в Новосибирске, на них пришлись 38% бронирований. Рост стоимости ночи размещения превысил динамику роста цены в отелях ― в апартаментах он составил 17%, а стоимость ночи ― 3150 рублей. Для туриста апартаменты — это сервис, схожий с отельным, плюс наличие кухни и стиральной машины в номере, что позволяет экономить в поездке.

― Сегмент апартаментов успешно и уверенно конкурирует с отелями, что делает покупку апартаментов актуальным для инвесторов, ― отмечают в ГК «Расцветай», которая реализует в Новосибирске проекты «Тайм Парк» и «Лофт. Наука». ― Интерес к апартаментам объясняется и высокой доходностью, и удобством: передав построенные и отремонтированные лоты в управление отельному оператору, владельцы получают пассивный доход без поиска арендаторов и хлопот по обслуживанию номеров. ― При высокой ключевой ставке сегмент апартаментов остается одним из самых привлекательных на рынке новостроек по нескольким причинам: на них изначально не распространялась льготная ипотека, проекты, даже с учетом коммунальных платежей и налогов, обеспечивают более высокий арендный доход, Это «ленивый бизнес» для потенциальных рантье, так как во всех значимых проектах есть управляющие компании, ― сообщает в своем телеграм-канале независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев.

ГК «Расцветай» предлагает лоты в двух апарт-комплексах: «Тайм Парк» на главной улице Новосибирска ― Красном проспекте и «Лофт.Наука» в центре левобережья ― на первой линии улицы Станиславского.

«Тайм Парк» ― проект для тех, кто ценит каждую минуту. Комфортное расположение рядом с деловым и культурным центром, две станции метро, кафе, рестораны и рекреационные зеленые зоны ― все рядом. В «Тайм Парке» инфраструктура для жизни доступна по кнопке лифта»: супермаркеты, кафе, предприятия сервиса. Сильная сторона комплекса ― широкий ассортимент планировок разной площади и эксклюзивные двухуровневые лоты с панорамным видом на город на 25-26 этажах комплекса.

«Лофт.Наука» ― проект с уникальными двухуровневыми апартаментами с антресольным этажом и огромными панорамными окнами высотой в 3,5 метра. Яркий облик комплекса, узнаваемый дизайн лобби и мест общего пользования делают апарт-комплекс привлекательным для молодежи, бизнес-туристов, семей с детьми.