В Новосибирске мошенник обманул преподавателя Академии СКР почти на 3,5 млн рублей

В Новосибирске телефонные мошенники обманули преподавателя филиала Академии Следственного комитета России. Представившись сотрудниками банка, они выманили у него 3,4 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT.

В первый раз ему позвонил мужчина с неизвестного номера, представившись сотрудником службы безопасности Сбера. Он сообщил, что мошенники хотят снять деньги с его карты через приложение. Преступник попросил преподавателя перевести все свои финансы на «безопасный счет». Ничего не подозревавший мужчина продиктовал данные своих карт и коды из СМС.

Второй раз звонок поступил от того же бандита. Мужчина заявил, что неизвестный якобы пытается взять кредит на имя преподавателя. И тот опять попался на крючок, переведя все деньги на «безопасный счёт».

В итоге на пострадавшему звонили шесть раз и оформили кредиты в четырех организациях на крупные суммы — 3 414 544 рубля.

Следственный комитет начал расследование по делу.