В Новосибирске назвали три популярных квартала в Заельцовском районе

— Заельцовский часто называют районом атмосферы и дружелюбия, он очень комфортный и имеет сотни тысяч приверженцев, — говорит Светлана Суксова, руководитель филиалов агентства недвижимости «Жилфонд». — Его прелесть: зеленые зоны, прекрасное транспортное сообщение, отсюда можно добраться быстро в любую часть города или уехать в северном направлении в пригород.

Стоимость жилья в новостройках Заельцовского района разумна: при удачном расположении домов вблизи центра в хороших локациях здесь можно за те же деньги купить квартиру большей площади, чем в центре. Квартиры в Заельцовском удобны для семей благодаря большому числу детских садов, престижных школ, лицеев и учреждений дополнительного образования. По данным мэрии, в прошлом году Центральный округ занял лидирующие позиции в Новосибирске по результатам ЕГЭ: 35 выпускников набрали 100 баллов, 320 школьников получили аттестат с отличием.

Здесь часто выбирают квартиры молодые люди: рядом несколько крупных вузов, неподалеку деловой центр, много ресторанов, кафе, спортклубов, мест для отдыха и занятий спортом. Успешно развивается промышленность, бизнес и сфера услуг: в 2024 году 83% организаций округа показали прибыль, а среднемесячная зарплата по округу составила 93,8 тысячи рублей что на 25 тысяч больше средних по региону показателей.

— Престижная локация — вблизи площади Калинина, — отмечают в пресс-службе ГК «Расцветай». — Сейчас в пяти минутах от метро можно купить квартиры во флагманском проекте — «Расцветай на Красном». Его уникальность в том, что это просторный квартал комплексной застройки с прекрасно оборудованной и озелененной закрытой территорией. Таких крупных участков под застройку в этой локации больше нет. У жителей квартала все преимущества центра и Заельцовского района в пяти минутах ходьбы: престижный лицей и гимназия, бассейны и спортцентры, парки и ТРЦ. — «Расцветай на Красном» — город в городе, безопасный, уютный, настоящий «комфорт плюс», — отмечает Светлана Суксова. — Здесь вам гарантировано приятное соседство, пятиминутная доступность до метро и ежедневный комфорт в жизненных задачах.

Заельцовский район довольно большой по площади, но наиболее престижной и популярной считается его центральная часть, расположенная неподалеку от площади Калинина. Здесь ГК «Расцветай» возводит еще два квартала комфорт-класса: «Расцветай на Кропоткина» и «Расцветай на Дуси Ковальчук».

— Наши покупатели ценят, что именно Заельцовский район дает нужную степень приватности и близости к природе в центре мегаполиса, — комментируют в пресс-службе застройщика. — В этих двух кварталах соединяются преимущества зеленой зоны поблизости и комфорта современного дома в центре по привлекательной цене, не зря довольно часто здесь квартиры выбирают жители соседних районов. — «Расцветай на Дуси Ковальчук» популярен как квартал для молодых, рядом несколько вузов, пять минут до остановки, комфортная удаленность от дороги и окружение зеленого массива. Квартиры в этих проектах ликвидны, их будет удобно сдавать и проще продать, к тому же стоимость жилья в Заельцовском районе растет темпами выше инфляции, — отметили в ГК «Расцветай». Офисы продаж ГК «Расцветай»:

+7 (383) 255-00-83

ул. Орджоникидзе, 23

ул. Красный проспект, 165

гкрасцветай.рф

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