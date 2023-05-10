В Новосибирске неизвестные попытались сжечь бомбардировщик Су-24 на территории авиазавода

О том, что в Новосибирске двое неизвестных попытались сжечь «законсервированный» Су-24 на авиационном заводе, пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на видео с горящим бомбардировщиком, которое хулиганы опубликовали в соцсетях. Злоумышленники сообщили, что самолет полностью ликвидирован.

По данным полицейских, которые незамедлительно приехали на территорию новосибирского авиационного завода, тот самый Су-24 (1990 года выпуска) почти не пострадал, однако у шасси четко были видны следы горения легковоспламеняющейся жидкости.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ищут поджигателей. При этом уточняется, что они смогли проникнуть на территорию, перекусив сетку рабица.

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