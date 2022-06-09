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В Новосибирске неизвестные утопили в котловане каршеринговый автомобиль

  • 09/06/2022, 11:42
Автор:
новости Новосибирска
На место прибыли спасатели, пожарные и автоинспекторы.

В группе «АСТ-54» соцсети ВКонтакте очевидцы также рассказали о случившемся. По их словам, водитель сначала громко сигналил, потом разогнался и на полном ходу попытался выпрыгнуть из салона авто. Однако сделал это слишком поздно, в результате чего оказался в луже, вместе с машиной.

— Возле дома №7/2 на улице Виталия Потылицына неизвестные утопили в глубокой луже каршеринговый автомобиль, — говорится в сообщении очевидца в группе «АСТ-54».

К месту аварии приехали несколько автомобилей экстренных служб, включая полицию и пожарных. Ведомства пока никак не прокомментировали случившееся.

Меж тем, в группе «АСТ-54» сообщается, что автомобиль утопила группа неизвестных. Незадолго до прибытия экстренных служб возле ямы засняли еще две каршеринговые машины.

Фото из группы АСТ-54 соцсети ВКонтакте

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : происшествие каршеринг


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