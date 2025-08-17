В Новосибирске неизвестный ограбил сибирячку, вырвав у нее сумку с деньгами

В Новосибирске грабитель похитил у женщины сумку, в которой были крупные деньги. Полиция возбудила уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По информации полицейских, 16 августа около 5 утра женщина шла по пустынной улице Петухова, направляясь к остановке общественного транспорта. В какой-то момент за ней последовал молодой мужчина. Догнав женщину, он напал на нее, выхватил сумку и скрылся.

— В сумке находился сотовый телефон и крупная сумма денег, более ста тысяч рублей, — рассказала представитель ГУ МВД по Новосибирской области Наталья Жуласова.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, просят обратиться в полицию.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкину снова напомнили про нарушение прав дольщиков в Новосибирске. Глава СК уже давно взял расследование дела застройщика на контроль, но люди по-прежнему остаются без квартир.