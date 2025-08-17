В Новосибирске неизвестный ограбил сибирячку, вырвав у нее сумку с деньгами

В Новосибирске грабитель похитил у женщины сумку, в которой были крупные деньги. Полиция возбудила уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
По информации полицейских, 16 августа около 5 утра женщина шла по пустынной улице Петухова, направляясь к остановке общественного транспорта. В какой-то момент за ней последовал молодой мужчина. Догнав женщину, он напал на нее, выхватил сумку и скрылся.
— В сумке находился сотовый телефон и крупная сумма денег, более ста тысяч рублей, — рассказала представитель ГУ МВД по Новосибирской области Наталья Жуласова.
Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении подозреваемого, просят обратиться в полицию.
Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкину снова напомнили про нарушение прав дольщиков в Новосибирске. Глава СК уже давно взял расследование дела застройщика на контроль, но люди по-прежнему остаются без квартир.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru