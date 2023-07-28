В Новосибирске откроют Центр военной подготовки

Он будет специализироваться на обучении граждан, находящихся в запасе.
В Новосибирской области готовится к открытию Центр дополнительной военной подготовки для обучения граждан, находящихся в запасе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Всего планируется 14 занятий.
— Открытие подобного Центра имеет большое значение как с точки зрения растущего в масштабах региона и всей страны интереса к воинскому делу, так и в плане получения актуальных современным реалиям военных знаний, — отметил Алексей Кириллов, руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Центр будет действовать на базе региональной общественной организации по развитию армейских тактических дисциплин «Звезда», обладающей необходимой материально-технической базой для организации процесса дополнительной подготовки, а также условиями для проведения полевых практических занятий.
Напомним, что группа компаний «Расцветай» анонсировала строительство учебного центра для подготовки бойцов подразделений специального назначения на территории Новосибирской области. Центр будет создан и оборудован с применением лучших практик учебных центров по подготовке спецназа в России.
Ранее редакция сообщала о том, что участники спецоперации получили преимущественное право на поступление в образовательные организации среднего профобразования.
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