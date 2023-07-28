В Новосибирске откроют Центр военной подготовки

В Новосибирской области готовится к открытию Центр дополнительной военной подготовки для обучения граждан, находящихся в запасе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Всего планируется 14 занятий.

— Открытие подобного Центра имеет большое значение как с точки зрения растущего в масштабах региона и всей страны интереса к воинскому делу, так и в плане получения актуальных современным реалиям военных знаний, — отметил Алексей Кириллов, руководитель департамента административных органов администрации губернатора и правительства Новосибирской области.

Центр будет действовать на базе региональной общественной организации по развитию армейских тактических дисциплин «Звезда», обладающей необходимой материально-технической базой для организации процесса дополнительной подготовки, а также условиями для проведения полевых практических занятий.

Напомним, что группа компаний «Расцветай» анонсировала строительство учебного центра для подготовки бойцов подразделений специального назначения на территории Новосибирской области. Центр будет создан и оборудован с применением лучших практик учебных центров по подготовке спецназа в России.

Ранее редакция сообщала о том, что участники спецоперации получили преимущественное право на поступление в образовательные организации среднего профобразования.