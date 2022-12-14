В Новосибирске пациентка скончалась из-за забытой врачом салфетки в ее ноге

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении врача одной из областных больниц. Его обвиняют в «Причинении смерти по неосторожности», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, во время хирургического вмешательства врач забыл в послеоперационной ране пациентки марлевую салфетку. Три месяца женщина жаловалась на острые боли в ноге, в связи с чем ее доставили в больницу, где она скончалась. Заключение комплексной судебной медицинской экспертизы показало, что причиной смерти стало инородное тело — медицинская салфетка, которая привела к развитию воспалительного процесса.

Свою вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый не признал.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске беременную женщину заставили ждать в очереди в больнице, пока ребенок умирал в ее утробе.

Фото пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области