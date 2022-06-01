В Новосибирске передано в суд дело о резонансном происшествии

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщает пресс-служба ведомства.

— По версии следователей межрайонного отдела СКР, ночью 3 марта т.г. в арендуемой квартире, расположенной на 7-м этаже дома по улице Вокзальная магистраль, 3 в Новосибирске, 23-летняя девушка и ее 19-летний знакомый убирали комнату, — говорится в сообщении. — Во время уборки обвиняемые решили освободить комнату от мебели (дивана и двух кресел), непригодной, по их мнению, для дальнейшего использования. Ненужную мебель злоумышленники решили скинуть из окна 7-го этажа квартиры.

В результате неосторожных действий подельников массивное кресло упало на вышедшую в этот момент из подъезда жилого дома пожилую женщину (81 год). Потерпевшая получила несовместимые с жизнью телесные повреждения.

В настоящее время обвиняемые содержатся под стражей в следственном изоляторе.

Сегодня, 1 июня, уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.